KLJUČNI DOGAĐAJ PRED POGIBIJU PRINCEZE DAJANE I DALJE JE MISTERIJA: Ni 26 godina kasnije NIKO nema odgovor na OVO PITANJE

Jedno veliko pitanje pojavilo se nakon smrti princeze Dajane, a tim pitanjem se bave i u seriji "Kruna": da li je legendarna princeza bila tajno verena za Dodija Al Fajeda ili je možda on kupio prsten pripremajući se da je zaprosi?

U poslednjoj sezoni Netflixove serije, Dodi zaprosi princezu Dajanu u Parizu samo nekoliko sati pre njihove tragične smrti u saobraćajnoj nesreći. Međutim, Dajana ga odbija, govoreći da nije spremna.

Pitanje njihove moguće veridbe postalo je važno čak i 10 godina nakon kobne nesreće para 1997. u Parizu, kada je to bilo deo istrage o smrti princeze Dajane (zajedno s pitanjem da li je Dajana bila trudna - nije). To je zato što je Dodijev ogorčeni otac, Mohamed Al Fajed (koji je umro ranije ove godine), tvrdio da je to bio jedan od razloga za zaveru kraljevske porodice da ubije par.

Prvo, jesu li Dajana i Dodi, koji su se tek upoznali tog leta, bili zaljubljeni? Ričard Kej, stariji novinar Daily Maila, koji je bio blizak princezi, dirljivo je pisao o poslednjem pozivu koji mu je uputila samo nekoliko sati pre kobne vožnje iz hotela "Ritz" u Parizu. U svojim dirljivim razmišljanjima, napisanim dan nakon njene smrti, rekao je da je bila "srećna".

Dodao je: "Ne mogu sa sigurnošću da kažem da bi se venčali, ali po mom mišljenju, bilo je verovatno." (Kej je kasnije rekao istrazi o njenoj smrti 2007. da je promenio mišljenje o tome.)

Princeza Dajana uzbuđeno je pričala kako je videla svoje sinove, tada 15-godišnjeg princa Vilijama i 12-godišnjeg princa Harija, koji su bili na odmoru u Balmoralu sa svojim ocem, princem Čarlsom.

Plan za susret koji se nikad nije dogodio

"Dolazim kući sutra, a momci će se uveče vratiti iz Škotske", rekla mu je. (Nažalost, veče kad se čula sa svojim sinovima je umrla u automobilskoj nesreći).

Ali, da li je htela ponovo da se uda? "Kruna" pokazuje kako par razgleda zlataru dok se skriva od fotografa u Monte Karlu, a poznato je da je Dodi doista kupio dijamantni prsten u zlatari "Repossi na Place Vendome" u Parizu za oko 14.000 dolara. Hoće li joj ga dati u svom stanu, gde su se uputili u noći svoje smrti? Ako se radilo o vereničkom prstenu, nije bio naročito skup za čoveka njegovog bogatstva.

Međutim, čini se da je Dodi planirao nešto posebno. Rene Delorm, njegov batler, rekao je da je te večeri zamoljen da donese "šampanjac na ledu kad se vrate u stan", sažeo je lord Džastis Skot Bejker, koji je vodio zvaničnu istragu o smrti para, 2007.

Istraga o smrti para sprovedena je s forenzičkim detaljima 10 godina nakon noći koja je šokirala svet. Navodno imajući zadatak da odluči o tome kako su Dajana i Dodi umrli, takođe je ispitao sve okolnosti tragedije. Jedan od njih bio je proceniti vezu para.

Predsedavajući sudija, lord Džastis Skot Bejker, nazvao je mnoge najbliže prijatelje, osoblje i savetnike princeze Dajane. Jedan, njen batler Pol Barel, rekao je da mu je Dajana rekla da joj je break potreban "kao loš osip" (izraz koji je ponovila i njena prijateljica Ledi Anabel Goldsmit, koja je pitala princezu: "Ne radiš ništa glupo?" Dajanin odgovor je bio da joj je brak potreban kao osip na licu", rekao je Bejker u svojoj istrazi).

"Brak kao loš osip"

Podsetimo, ne samo da je Dodi izašao iz veze s američkom manekenkom Keli Fišer (koja je tvrdila da ju je zaprosio), nego je princeza Dajana tek nedavno završila intenzivnu vezu s kardiohirurgom Hasnatom Kanom.

Kan je za mnoge njene prijatelje Dajanina poslednja prava ljubav. Ali, kao i mnogo toga u princezinom životu, bilo je komplikovano i složeno.

Veza s Dodijem opisana mi je nekoliko puta tokom godina kao "letnja ljubav".

U prvim satima nakon šokantnih vesti iz Pariza, Kej je napisala: "U svoja dva sina - i nedavno u Dodiju - videla je jedine muškarce u svom životu koji je nikada nisu izneverili i nikada nisu hteli od nje ništa osim njenog bića sama.”

Njen planirani ponovni susret s princem Vilijamom i princem Harijem nikada se nije dogodio, naravno, i nikada nećemo znati kakva bi budućnost bila za par.

Ali ono što je sigurno: veridba se još nije dogodila u trenutku kada je par izašao iz hotela Ritz u poteri paparaca, piše People.

