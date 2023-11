MIMU KARADŽIĆA ZOVU VEČITI NEŽENJA, A MALO KO ZNA DA SE ŽENIO: Razveo se U SUZAMA, kum na venčanju mu bio Žarko Laušević (FOTO)

Milutin Mima Karadžić ima veoma buran ljubavni život, a poslednjih nekoliko meseci navodno se skrasio kraj 35 godine mlađe devojke.

Glumac nosi epitet večitog neženje, a malo ko zna da je ipak bio oženjen.

Međutim, taj brak nije potrojao, a da je ostao u zajednici, ove godine bi proslavio tri decenije braka.

Naime, Mima je davne 1992. godine u Crnoj Gori upoznao Sunčicu Đurić, koja je letovala u Herceg Novom. Venčali su se u Beogradu, posle nekoliko meseci zabavljanja, na njegovu krsnu slavu, Aranđelovdan. Slavlje je bilo organizovano u paviljonu „Cvijeta Zuzorić“, a događaj su ispratile „TV novosti“.

Mladoženja je na venčanju nosio teget odelo, a mlada venčanicu roze boje i mašnicu u kosi. Kumovi su im bili Žarko Laušević, Mimin kolega i blizak prijatelj još od studentskih dana, i dramaturg Hajdana Baletić. Nažalost, brak nije potrajao, Sunčica i Milutin su se razveli, a glumac se više nije ženio.

- Pre svega, jako sam dugo neoženjen i kao samac kome je, po nekim standardima na ovim prostorima, već odavno vreme da se ženi, normalno je da sam privlačio pažnju medija. Drugo, čovek sam koji voli da izlazi, da se druži, ljubitelj sam vina, pa me ljudi često sretnu na atraktivnim festivalima i u restoranima, a na takvim mestima nikada niste sami. Ta etiketa "večitog neženje" me uporno prati, ali to je besmisleno jer sam se ja jednom prilikom oženio - ispričao je svojevremno glumac.

Zbog razvoda je patio

- Muci Draškić, tadašnji upravnik Ateljea 212, u kome smo slavili svadbu, došao je da mi čestita i rekao "Odlična žurka, zakuni se da ćeš napraviti još bolju kada se budeš razvodio". Nisam ga poslušao jer je razvod uvek tužna stvar i meni je pao sa suzama u očima, ali sam tada shvatio šta je hteo da mi kaže.

- Bio sam u braku sa jednom divnom ženom sa kojom sam 1992. godine imao svadbu za pamćenje. Mnogima je bilo čudno što o tome nisam govorio, a moj rezon je taj da ona kao osoba koja nije javna ličnost i koja je posle mene zasnovala novi život nije dužna da nailazi na bilo kakve informacije o sebi u medijima koje bi iznosio njen bivši muž.

Nažalost, brak Mime Karadžića i Sunčice nije potrajao, ali glumac nije izgubio veru u ljubav i ističe da je nakon razvoda još nekoliko puta iskreno voleo.

