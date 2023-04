OVO JE NOVA DEVOJKA MIME KARADŽIČA! Smuvao 35 godina mlađu koleginicu Natašu, više se i ne kriju: A evo kako je NAZIVA U DRUŠTVU

Milutin Mima Karadžić već nekoliko meseci uživa u novoj ljubavnoj vezi sa 35 godina mlađom koleginicom.

Kako Kurir saznaje, Mimina nova izabranica se zove Nataša i on je za sada svima predstavlja kao svoju prijateljicu, a s njom se već dva puta za kratko vreme pojavio u javnosti.

foto: Damir Dervišagić

Polovinom marta par se pojavio zajedno na snimanju emisije "Nikad nije kasno" na Košutnjaku, gde se on našao u ulozi člana žirija, ali i preksinoć na premijeri predstave "Laž" u Beogradskom dramskom pozorištu.

- Mima je oduševljen Natašom. Njemu uopšte ne smeta razlika u godinama, iako je baš očigledna. Ali svi su navikli od Mime da ima mlađe i atraktivne devojke, tako da ovo nikome nije čudno. Iako je svima jasno da su u ljubavnoj vezi, on to ne priznaje, pa je svima predstavlja kao koleginicu i prijateljicu. Prvo je s njom došao zajedno na snimanje emisije "Nikad nije kasno", koja će tek biti emitovana. Tu ju je upoznao sa Cecom, Žikom Jakšićem, Maretom, Draganom Katić. Ona je sve vreme bila u bekstejdžu emisije dok su oni nekoliko sati snimali. Često izlaze zajedno i u grad, šetaju se, uživaju u ručkovima. Da ne žele da se skrivaju od kamera, videlo se i na premijeri predstave u BDP. Čim su došli, Mima je sam nakratko zastao, dok ga je ona sačekala, a zatim su odmah otišli u salu. Nakon što se predstava završila, oni su, da bi izbegli novinarska pitanja, odmah otišli iz pozorišta. Mima je znao da bi ga sigurno svi pitali ko mu je nova izabranica, ali on o tome još ne želi da govori - završava naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Karadžić je 2017. godine planirao da stane na ludi kamen sa 33 godine mlađom Nevenom Matić, ali se samo dva dana pred venčanje predomislio i saopštio da nema ništa od svadbe. Glumac nije oduvek bio slobodan strelac, kako ga je jedan prijatelj svojevremeno nazvao. On se 1992. godine oženio glumicom Sunčicom Đurić. Venčanje se dogodilo na dan glumčeve krsne slave - Aranđelovdan, kum je bio Žarko Laušević. Njih dvoje su u braku bili nešto duže od dve godine.

Pokušali smo da dobijemo Mimin komentar, ali se on nije javljao.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

Bonus video:

00:15 MIMA KARADŽIĆ SKINUO SE DO POJASA, PA ZAPANJIO: Glumac radio vežbe, ali ne samo to! Naučio druge OVO! (VIDEO)