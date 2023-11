ZA OVU NETFLIKSOVU SERIJU KAŽU DA JE REMEK-DELO: Radi se o Drugom svetskom ratu, prvo su je KRITIKOVALI, a sad svi HIPNOTISANI

Netfliksova mini-serija "All The Light We Cannot See" stigla je na ovu striming platformu početkom meseca. Kritičari nisu bili baš blagonakloni prema njoj jer su je na Rotten Tomatoes-u ocenili s 26% pozitivnih ocena.

Serija je bazirana na istoimenom romanu autora Entonija Doera, koji je osvojio Pulicerovu nagradu. Dvoje mladih ljudi pokušava da preživi Drugi svetski rat: slepa Francuskinja koja se krije u gradu i nemački vojnik koji je prisiljen da se bori za Treći Rajh. Njihovi životi se u jednom trenutku isprepliću i moraju da sarađuju kako bi preživeli.

foto: Netflix / Everett / Profimedia

Arija Mia Loberti, Luis Hofman, Lars Eidinger, Mark Rafalo i Hju Lori pojavljuju se u ulogama kroz četiri epizode. Kao tvorac serije navodi se kreator "Peaky Blinders-a", Stiven Najt, dok je sve četiri epizode režirao Šon Levi (Free Guy).

Ljubitelji romana nisu bili baš zadovoljni serijom, tvrdeći kako odstupa od originalnog materijala. Međutim, gledaoci na Netfliksu suprotnog su mišljenja i, tri nedelje nakon njene premijere, na društvenim mrežama nagovaraju ostale da moraju da je pogledaju.

"Jednostavno briljantno", "Gledam seriju i mogu reći da je pravo remek-delo. Kvalitet produkcije je neverovatan", "Vizualno je serija fantastična. Muzička podloga me najviše vukla da nastavim da gledam seriju. Fantastična glumačka postava", "Velike preporuke imam za ovu seriju. Bio sam pun emocija nakon što sam je pogledao. Arija i Luis su odlični", samo su neki od komentara na X-u.

(Kurir.rs/ Index.hr)

