BILA TRULA BOGATAŠICA, SAD JOJ SE DECA RAZBOLJEVAJU ZBOG BUĐI: Iz vile završila u kamperu, danas živi U BEDI, život joj se RASPADA

Nakon što je ranije ove godine potvrdila razvod od glumca Dina Mekdermota, Tori Speling našla se u centru medijske pažnje. Glumicu su tokom godina povezivali s brojnim skandalima, a najpoznatiji su upravo oni finansijski. Bogatstvo njenog oca, filmskog producenta Arona Spelinga procenjuje se na 600 miliona dolara, od čega je ćerki ostavio "samo" 800 hiljada dolara, koje je ubrzo potrošila lošim finansijskim odlukama.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ostatak novca nasledila je Torina majka, dok je veliki deo otišao u dobrotvorne svrhe. Majka i ćerka tada su zaratile, a Kendi je za Daily Mail progovorila o ćerkinom rasipničkom ponašanju: "Tori bi zatvarala prodavnice i trošila po 50 ili 60 hiljada dolara odjednom. Jednostavno bi poludela", ispričala je Kendi u jednom intervjuu. Ipak, napravila je u fond u iznosu od 10 miliona dolara koji će naslediti Torina najstarija ćerka.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ove godine je mnogo toga izašlo na videlo, a Torini paparaco snimci nekoliko puta su šokirali njene obožavatelje. Naime, glumica je letos snimljena zajedno sa svojih petoro dece na izlasku iz jeftinog motela u kojem su navodno živeli, a ubrzo nakon preselili su u kamper. Ipak, američki mediji navode da se bivša televizijska zvezda u kamper preselila samo na kratko i da s porodicom provodi godišnji odmor, a trenutno zbog finansijskih problema ne može da priušti bolje letovanje.

Osim toga, sredinom ove godine završila je u Hitnoj pomoći, kada su se njena deca razbolela od buđi iz kuće koju iznajmljuju. Ona je o svemu obavestila svoje pratioce na Instagramu, gde broji 1,7 miliona pratilaca.

"Samo se stalno razboljevate, jedna infekcija za drugom. Infekcije disajnog sistema. Ekstremna alergija poput kožnog osipa. Sada znamo da kada je kuća označena kao opasna po zdravlje, to je bila činjenica", deo je Torinog teksta.

Podsetimo, glumac Din Mekdermot i Tori Speling u braku su proveli 18 godina, a on je sada za Daily Mail po prvi put progovorio o krahu braka, ali i o zavisnostima s kojima se bori već dugi niz godina. Naime, glumac je letos proveo 40 dana na odvikavanju, a sada živi u jednoj ustanovi za rehabilitaciju zajedno s osmoricom drugih muškaraca.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Pred kraj sam pio flašu od 7,5 decilitara tekile svake večeri, sedam dana u nedelji i uzimao šaku tableta, dok je moja predivna porodica bila u drugoj sobi. To je ono što je dovelo do sloma, to je ono što se dogodilo između mene i Tori. Nisam više mogao, nisam više mogao da živim takav život. Bio sam umoran od ljutnje i urlanja", priznao je kroz suze.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

