MMA BORAC OPTUŽIO SRPSKOG INFLUENSERA ZA POLNO UZNEMIRAVANJE DEVOJČICA: Ozbiljne tvrdnje na račun poznatog tiktokera (VIDEO)

Pozanti MMA borac, Marko Bojković oglasio se na platformi TikTok gde je izneo optužbe na račun influensera Marka Milovanovića (33), poznatijeg kao Marko Džek, u kojima je naveo kako je ovaj uznemiravao i spopadao maloletne devojčice putem društvenih mreža.

Kako je borac naveo u svom obraćanju, nakon klipa koji je snimio sa tiktokerom počele su da mu se javljaju maloletne devojčice koje tvrde da ih je 20 godina stariji Marko uznemiravao putem poruka i da se raspitivao o njihovom seksualnom životu.

- Ja sam ovde povodom situacije između mene i Marka Džeka koja se dešava u prethodnih par dana. Objavio sam stori gde su mene devojčice kontaktirale i pisale mi da im je on (Marko Džek) pisao i da ih je uznemiravao. Ništa od toga nisam znao kada sam ga zvao u svoj klip, znao sam samo da je on budala i da je lik koji je utripovan da je poznat, a da je samo predmet ismejavanja - rekao je MMA borac i nastavio:

- Mene je pogodilo jako iskreno kada sam saznao da je takav lik bio u mojoj emisiji, zato što, ja jesma i ovakav i onakav i volim da vređam ljude, ali što se tiče pedofilije i nasilja nad ženama, tu sam jako surov i to su neki moji principi i stavrno nikada ne bih mogao da prećutim tako nešto. Devojčice koje imau 11, 12 godina one ne gledaju nas poznate kao na likove s kojima bi da imaju nešto emotivno ili seksualno.

- Sad, neki likovi koji imaju 33 godine, kao što je Marko Džek, iskorišćava to što ga devojčice prate i što mu pišu: "E, Marko, ti si super..."! On njih uvlači u konverzaciju i onda ih pita: "Kakv s*ks voliš?", "Da li si nekad imala s*ks"..... Alo, devojčicu od 12 godina da to pitaš? Pa to ne pitaš ženu odraslu, jer se to ne pita. On ih tu uvlači, i one naravno on im je malo zanimljiv pa malo nastave, a onda ga blokiraju. Ali, ja znam koje su njegove namere, i hvala Bogu ja nisam dobio informaciju da je neku devojku uživo napao ili nešto još gore, i nadam se da neću niakda to da čujem - rekao je popualrni MMA borac u svom obraćanju.

Marko Džek: "Nameštaju mi"

Nakon njegovih optužbi, oglasio se i influenser (33) i najavio da će tražiti najstožije kazne za MMA borca koji ga je otpužio i tvrdi da "mu namešta situaciju sa devojčicama".

- Ja ću u ime svih javnih ličnosti koji dožive torturu, kao ja, da se potrudim da se pooštre kazne za sajber buling i da se uvede autorizacija da moraju da pišu godine na Instagramu. Da se ovakvi pokušaji najstrožije kazne, da budemo prva zemlja koja će zauvek da osudimo i hejtere i progonitelje,a pred zakonom nemaš prava nikoga da pljuješ...Policija, pa će ona da reši sve, ti nisi ni pravnik ni policajac. Ti si MMA borac koji mene vređa. To su glupe stvari i nedokazive, šalješ mi te klinke da me nameštaju i da mi pišu poruke, vidim ja, nisam glup...

(Kurir.rs/ Telegraf/ L. S)

