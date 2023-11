ULIKS FEHMIU JE OSVOJIO JEDNU OD NAŠIH NAJLEPŠIH GLUMICA: U braku su TRI DECENIJE, žive u Njujorku i tamo su razvili BIZNIS

Sin glumačkog para Bekima Fehmia i Branke Petrić, Uliks Fehmiu, odmalena je bio okružen glumom i scenom, pa nije neobično da je i on za svoj životni poziv odabrao upravo ovu umetnost.

Publika ga je zavolela u serijama "Ubice mog oca", "Crna svadba", "Porodica" i mnogim drugim ostvarenjima. Budući da je oduvek bio zaljubljen u glumu, možda nije nelogično ni što je svoju srodnu dušu pronašao upravo tu.

Snežana Bogdanović, koju publika zna po ulogama u seriji "Sinđelići", "Šavovi", "Sin" i mnogim drugim, Uliksa je upoznala 1994. godine u pozorištu dok je radila u predstavi "Zapali me."

Oni su se ubrzo nakon upoznavanja zaljubili, potom venčali, a 1995. godine dobili ćerku i dali joj ime Nika, koja se danas bavi režijom.

Uliksova i Snežanina bajka traje već 30 godina, a kako je glumac jednom priznao, on je sve zaljubljeniji u svoju suprugu.

- Mogu da kažem kako sam zaljubljeniji u svoju ženu danas nego što sam to bio nekad. Naš odnos je podjednako uzbudljiv kao što je bio i onda, što ne znači da nekom drugom nismo i te kako dosadni. Tih devedesetih gledao sam Snežanu na filmu i bio sam fasciniran njenim talentom i lepotom. Prema njoj sam imao odnos kao prema nečemu nedohvatljivom i nedodirljivom. Zanimljivo je da se nešto slično desilo i mom ocu, samo što je on tada već bio u braku - ispričao je jednom prilikom Uliks za "Hello".

Oni su '90-ih odlučili da će Beograd zameniti Njujorkom, gde i dan-danas žive, a tamo su pokrenuli i biznis sa pekarom.

- U Njujorku živimo već deset godina. Ovaj grad je čudo, mislim da je jedan život malo da ga savladate. On je čitav svet, daje mnogo, razmazi vas potpuno, ponekad nismo ni svesni da smo postali deo njega, a s druge strane je surov i težak. Ako se borite za egzistenciju, lako postajete njegov rob i sluga - ispričala je jednom prilikom Snežana.

