NE BEŽIM OD PROFESIONALNE SARADNJE SA SUPRUGOM ULIKSOM! Snežana Bogdanović o problemu: Malo je posla za glumicu mojih godina

Početkom devedesetih Snežana Bogdanović ostavila je iza sebe veliku karijeru i preselila se u Ameriku. Gotovo tri decenije živi u Njujorku ca suprugom, glumcem Uliksom Fehmiuom, i ćerkom Nikom, ali se neprestano i vraća na Balkan, gde sa uspehom snima TV serije i filmove.

Leto 2022. biće joj radno jer trenutno za RTS snima novu seriju "Poziv", a nedavno je bila na čelu žirija na filmskom festivalu Sofest u Sopotu. Za Kurir govori o novom projektu, ali i o suprugu i naslednici Niki.

foto: Damir Dervišagić

Je li teško biti u žiriju i ocenjivati kolege?

- Naravno da jeste. Sve zavisi od toga kako na to gledate, ja sam negde po prirodi jako odgovorna i posvećena. Bilo je mnogo filmova, 26 u takmičarskom programu. Verujte mi, videti u kratkom periodu toliki broj filmova, nije lako. Kad smo završili naš posao, rekli smo da ćemo razmisliti pre nego ponovo prihvatimo ovakav poziv. Mnogo je bilo filmova na Sofestu, a malo nagrada, velika očekivanja, ali se nadam da smo dobro uradili svoj zadatak.

Da li je vaša prednost što niste stalno ovde, pa nemate uvid u domaću kinematografiju ili ipak pratite šta se sve dešava?

- Ni jedno ni drugo. Pratim koliko mogu, možda nedovoljno jer sam dosta daleko. Možda je dobro doći i pogledati sa strane, bez nekog sporednog uticaja. Moji kriterijumi su verovatno zahtevniji jer nisam prisutna svakog dana i imam tu moć da uporedim sa drugom stranom.

foto: Printscreen/Netflix/Youtube

Stacionirani ste u Njujorku. Šta možete da kažete o Đuričkovom uspehu s novom serijom "Čudnije stvari"?

- To je stvarno divno, pratimo kao i vi u Srbiji. On je u Los Anđelesu, a mi u Njujorku, to je jako daleko, ali ga mi podržavamo i mnogo smo srećni zbog njega.

Radite seriju "Poziv" sa američkom ekipom, Mirom Joković i njenim suprugom. Šta je zaplet priče?

- Možda ne smem mnogo da otkrijem, jer smo usred snimanja. Mogu da kažem da lepo radimo, ima dosta ženskih uloga, serija je odlično napisana i nadam se da ćemo na kraju dobiti nešto dobro.

foto: Profimedia

Ćerka Nika Fehmiu je odabrala posao iza kamera i da radi u Americi. Imate li za nju neki dobar savet?

- Nemam, nekako, kad dođe do toga, bez obzira na to što smo iz istog posla, ona je samostalna i bira svoj put.

Bili ste pre tri večeri na promociji najboljih serija na Sarajevo film festivalu u Beogradu. Vas za Sarajevo vežu uspomene, vaš film "Sin" bio je pre nekoliko godina na festivalu?

- Radili smo ga Uliks i ja, a to je poslednji film sa kojim smo bili, tačno pred epidemiju. Proteklih godina sam često dolazila i kao Uliksov prijatelj i kao predavač, s glumcima. Volim taj grad, jer sam u njemu puno radila i ranije. Snimala sam tamo i svoj prvi film. Puno dragih ljudi me veže za taj grad.

foto: Firefly Production

Dragan Nikolić i Milena Dravić su imali pravilo da se retko pojavljuju zajedno. Šta je vas i Uliksa nateralo da prekršite to pravilo?

- Mi smo zajedno igrali u filmu Ines Tanović i, sticajem okolnosti, snimamo seriju "Poziv" zajedno. Nismo se mnogo trudili da radimo zajedno, ali ni da ne radimo, to se prosto tako dogodilo.

Uliks je u Sarajevu nominovan za najboljeg glumca u seriji "Crna svadba". Kako vam se ona dopala?

- Serija mi se jako dopala, mislim da su svi divno odradili svoj posao. Spremaju se za drugu sezonu, tako da je sve to divno.

Da li biste voleli da zaigrate u nekom takvom žanru?

- Malo je posla za glumice koje su u srednjim godinama, tako da, kad god se pojavi nešto, to je dobrodošlo. Ne znam zašto je malo takvih uloga, ali mislim da bi moglo da se poradi na tome.

foto: Damir Dervišagić

