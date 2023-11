DIKAPRIO JE ZBOG OVE ŽENE PREKRŠIO PRAVILO KOG SE STROGO PRIDRŽAVAO: Nije ga menjao ni zbog jedne DEVOJKE, a sad je uradio ovo

Slavni glumac i Oskarovac Leonardo Dikaprio sledi u ljubavnom životu pravilo da se ne zabavlja sa devojkama starijom od 25 godina, a ima posebno pravilo i za nastupe na crvenom tepihu gde se skoro uvek pojavljuje solo, bez obzira da li je u tom momentu u vezi ili ne. Na sinoćnoj gala svečanosti u Njujorku prekršio je to pravilo i to zbog ove glumice.

I to se desilo, Leonardo Dikaprio pojavio se na crvenom tepihu sa ženom. Na dodeli Gotham nagrada koje tradicionalno dodeljuje The Gotham Film & Media Institute pozirao je sa glumicom Lili Gledstoun. I te slike su obeležile njegovo sinoćno pojavljivanje. Kakav izuzetak u poređenju na njegove prethodne nastupe na sličnim događajima.

Lili Gledstoun debitovala je u filmu "Psychotherapy of a Plains Indian" (2012), sarađivala je sa rediteljkom Keli Rejhard na nezavisnom ostvarenjima "Certain women" i "First cow". Sa Dikaprijem glumi u filmu "Killers of the Flower Moon" Martina Skorezea, ekipa ovg ostvarenja nagrađena je sinoć.

Leo i Lili Gledstoun jesu sjajan tandem na filmskom platnu kao i na crvenom tepihu. Zahvaljujući ovoj glumici, Dikaprio je odskočio od svojih solo nastupa na gala događajima na koje najčešće dolazi sam, bez ženskog ili muškog društva.

Od tog pravila nije odstupio ni 2020. kada je bio u vezi sa Kamilom Morone od koje se u međuvremenu rastao. Ne pojavljuje se na crvenom tepihu ni sa sadašnjom devojkom, manekenkom Vitorijom Ćereti. Njih dvoje izbegavaju da se pred fotografima pojavljuju jedno pored drugog. Glumac ne želi da deli intimu na taj način ali njegova isključivost u tome je prilično retka u Holivudu.

Ne mora naravno da deli sa drugima intimne detalje koje ne želi, ali izbegavanje da pozira sa svojom partnerkom je prilično neubičajeno.

Zato smo navikli da ga viđamo samog na glamuroznim svečanostima, njegova majka Irmelin Indenbirken naravno izuzetak je od strogog pravila. Kako bi pokazao koliko ceni šta je sve ona uradila za njega, Leo bi mamu ponekad vodio na dodele važnih nagrada. Izuzetak je ranije umeo da napravi i zbog prijateljice Kejt Vinslet.

Sinoćna svečanost u Njujorku bila je i prilika da vidimo Roberta de Nira, još jednu zvezdu Skorsezeovog filma. Ovo je njegovo prvo pojavljivanje na crvenom tepihu nakon što je nedavno njegova produkcijska kompanija osuđena zbog polne diskriminacije.

