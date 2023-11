ANĐELINA DŽOLI PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON ŠTO JE STAVLJENA NA STUB SRAMA ZBOG BREDA PITA: Njeno lice je ODGOVOR na celu situaciju

Foto: Vincenzo Aloisi/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Taman kada pomislite da su se razmirice između Anđeline Džoli i Breda Pita malo smirile, desi se nova epizoda sukoba bivšeg bračnog para. Čuli smo svašta u poslednje vreme, da se njihova ćerka Zahara odrekla očevog prezimena, da je njihov sin Paks vređao glumca na Instagramu, potvrđeno je da on i njegov brat Medoks ne koriste prezimena oca u neformalnim prilikama, sugerisano je da glumica utiče na to kakav odnos će deca imati prema njenom bivšem mužu. Kada se on prvi put pojavio u javnosti nakon skandala, nije skidao osmeh sa lica. Kako se ona ponaša Anđelina Džoli primećena je u malom italijanskom gradu.

foto: Vincenzo Aloisi/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nikad nasmejanija u javnosti. Da li to ima veze sa osmehom Breda Pita? Naivno bi bilo pretpostaviti da njih dvoje ne obraćaju pažnju na ono što druga strana radi kada to direktno utiče na njih i naročito na to kakav utisak će ostaviti nakon velikih, velikih skandala.

foto: Vincenzo Aloisi/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Njegovi prijatelji rekli su da on veoma uživa u vezi sa dizajnerkom nakita Ines de Ramon kao i da će predstojeće praznike provesti sa njom, ali da ovaj par ne planira ni venčanje ni zajedničku decu, za sada.

foto: Profimedia

Prijatelji Breda Pita otkrili su i niz detalja o Anđelini Džoli pa tvrde da je ona dovela do otuđenja dece od oca. Smatra se da su se Medoks (22), Paks (19) i Zahara (18) otuđili od Breda Pita i da glumac viđa samo troje biološke dece koje je dobio sa Anđelinom Džoli, Šajlo (18), i blizance Noksa i Vivijen (15). Pravo na posete dobio je prema sudskoj odluci iz 2021. godine. Odlukom suda glumica je dobila starateljstvo nad decom. Prvobitna presuda bila je da bivši partneri dele starateljstvo, a onda su njeni advokati uložili žalbu jer sudija koji je odlučio da starateljstvo bude podjednako podeljeno bio blizak sa pravnim timom Breda Pita.

foto: Profimedia

Bredov prijatelj je istakao da starateljstvo nad decom odnosno odluka o tome uključuje sada samo troje najmlađe dece: Šajlo, Vivijen i Noksa. Činjenica da su odnosi oca i dece strogo regulisana sudskom odlukom dovoljno govori i o odnosu bivših supružnika i o celokupnoj porodičnoj situaciji.

foto: Profimedia

"Objava Instagrama je tužna i frustrirajuća jer ne poboljšava situaciju. Čak i pored onoga što je rečeno o njemu, Bred uvek poštuje svoju decu. Nikada se neće negativno izjasniti o njima i skoro nikada neće nije javno govoriti o njima. Nema bilo kakve sumnje da bi im on uzvratio", poručili su glumčevi prijatelji dok je drugi izvor dodao: "Među njihovim prijateljima postoji osećaj da je objava savršen primer otuđenja dece od roditelja, mislim ovo je udžbenička demonstracija toga. Bredov tim misli da Anđelina igra takve igre godinama, ali ne žele da budu uvučenu u takvu borbu sa njom.

foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Godinama i godinama priča i prepričava iste loše stvari o njemu, a stvarnost je da je otuđila decu i realnost je da je to za Breda uznemirujuće. Njemu je stalo do svih njih. Ovo je poražavajuće".

foto: Brett Farmer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvor blizak Anđelini Džoli dodao je da je Bred Pit kriv za sve.

Bred Pit i Anđelina Džoli bili su u braku od 2014. do 2019. Glumica ga je optužila da je on napao nju i decu tokom avionskog leta 2016. što je on negirao.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)