VIĐA SAMO BIOLOŠKU DECU, USVOJENI SINOVI SU GA SE ODREKLI: Evo kako je Anđelina "ZAKUVALA ČORBU" Pitu! "Ona je GLAVNI KRIVAC"

Razdor porodice Džoli - Pit ponovo je tema svetske javnosti. Okidač za sve je bio snimak ćerke Breda Pita i Anđeline Džoli Zahare Marli Džoli - Pit koja je na fakultetskoj proslavi sebe predstavila samo pod majčinim prezimenom, nakon toga se saznalo za poruku sina Paksa koji je na Instagramu Bred Pita nazvao "najgorom osobom na planeti". Prijatelji holivudskog glumca iznose svoju stranu priče, a oglasio se izvor blizak glumici.

Prijatelji Bred Pita tvrde da je Anđelina Džoli koja je dovela do otuđenje dece od oca.

foto: North Woods / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Smatra se da su se Medoks (22), Paks (19) i Zahara (18) otuđili od Breda Pita i da glumac viđa samo troje biološke dece koje je dobio sa Anđelinom Džoli, Šajlo (18), i blizance Noksa i Vivijen (15). Pravo na posete dobio je prema sudskoj odluci iz 2021. godine. Odlukom suda glumica je dobila starateljstvo nad decom. Prvobitna presuda bila je da bivši partneri dele starateljstvo, a onda su njeni advokati uložili žalbu jer sudija koji je odlučio da starateljstvo bude podjednako podeljeno bio blizak sa pravnim timom Breda Pita.

foto: Profimedia

Bredov prijatelj je istakao da starateljstvo nad decom odnosno odluka o tome uključuje sada samo troje najmlađe dece: Šajlo, Vivijen i Noksa. Činjenica da su odnosi oca i dece strogo regulisana sudskom odlukom dovoljno govori i o odnosu bivših supružnika i o celokupnoj porodičnoj situaciji.

Medoks ne razgovara sa ocem od 2016. godine

Postoje indicije da su Paks i Medoks odbacili očevo prezime pre nekoliko godina, u neformalnom predstavljanju. Anđelina Džoli nije se slagala sa takvom odlukom sina Medoksa, tvrdili su ranije izvori.

foto: AMG / Zuma Press / Profimedia

Medoks koji završio fakultet u Južnoj Koreji nije razgovarao sa Bredom Pitom od incidenta u privatnom avionu 2016. Nakon toga je okončan brak poznatih glumaca, a njihov sin je otvoreno ispoljavao neprijateljski stav prema ocu, ističući da više ne mari za njega kao za svog roditelja.

Na sve se nadovezao skandal iniciran porukom Paksa, prijatelji Breda Pita potvrdili su da je tinejdžer objavio sporne reči i tvrde da to baca novo svetlo na problematične stvari koje su deca čula (iz onoga što sledi u nastavku, zaključuje se da se ovo odnosi na Anđelinu Džoli).

foto: SL, Terma / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Bred Pit nikada neće uvrediti svoju decu"

"Objava Instagrama je tužna i frustrirajuća jer ne poboljšava situaciju. Čak i pored onoga što je rečeno o njemu, Bred uvek poštuje svoju decu. Nikada se neće negativno izjasniti o njima i skoro nikada neće nije javno govoriti o njima. Nema bilo kakve sumnje da bi im on uzvratio", poručili su glumčevi prijatelji.

foto: Profimedia

"Demonstracija otuđenja dece od roditelja"

"Među njihovim prijateljima postoji osećaj da je objava savršen primer otuđenja dece od roditelja, mislim ovo je udžbenička demonstracija toga. Bredov tim misli da Anđelina igra takve igre godinama, ali ne žele da budu uvučenu u takvu borbu sa njom.

foto: Profimedia

Godinama i godinama priča i prepričava iste loše stvari o njemu, a stvarnost je da je otuđila decu i realnost je da je to za Breda uznemirujuće. Njemu je stalo do svih njih. Ovo je poražavajuće", poručio je insajder.

"Bred Pit je kriv za sve"

Oglasio se i izvor blizak Anđelini Džoli, upoznat sa porodičnom situacijom, koji je rekao sledeće: "Bred Pit ne treba bilo kog drugog da krivi osim samog sebe. Sve što Anđelina želi jeste da izleči svoju porodicu i da krenu dalje, ali on je ne pušta".

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pit blizak sa ćerkom Šajlo koja želi da pomogne da se problemi reše

Bred Pit prema sudskoj odluci provodi vikende sa biološkom decom, veći deo školskih praznika. Anđelina Džoli požalila se da ne može da se preseli zbog tog dogovora pa sa decom mora da živi u Americi jer Pit ne menja adresu.

foto: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Postoje indicije da je Pit blizak sa ćerkom Šajlo, koja je pokušala da glumi mirotvorca između oca i svojih sestara i braće.

Bred Pit je prošle godine izjavio da je njegova prelepa ćerka Šajlo veoma talentovana za ples, za razliku od njega koji ima "dve leve noge". Sa mnogo ponosa pričao je i o Zahari nakon što je upisala fakultet.

Prijatelji Zahare rekli su da ih je iznenadilo njeno predstavljanje na fakultetu, pa su napomenuli da je ona veoma bliska sa majkom, sarađuju na njenom modnom brendu "Atelier Jolie" u šta su uključeni i Paks i Medoks, koji su sa majkom radili na njenom filmu "Without Blood".

foto: Printscreen

Sa druge strane, Bredu Pitu u poslu i ljubavi dobro ide: "Čini se da su ljudi uzbuđeni zbog filma "Formule 1" i on je ponovno u produkciji. Njegovoj filmskoj kompaniji Plan B ide odlično. Ima mnogo stvari u njegovom životu koje su dobre. Očigledno nije sve dobro zbog porodične situacije, to je veoma uznemirujuće. Stvarno mu je stalo do dece", piše "Daily Mail".

(Kurir.rs/Blic žena)