"PONAŠAO SE KAO ČUDOVIŠTE": Bred Pit i njegov sin odlazili kod ISTOG PSIHIJATRA nekoliko meseci nakon SKANDALOZNIH OPTUŽBI (FOTO)

Juče je objavljena prilično šokantna poruka koju je sin Anđeline Džoli i Breda Pita Paks Džoli- Pit napisao 2020. na svom privatnom Instagram profilu. Uvid u to poruku imao je Daily mail. Ponovo su na površinu izbili porodični problemi o kojima je javnost često slušala prethodnih godina.

foto: Terma,SL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Anđelina Džoli i Bred Pit nisu se još oglašavali povodom poruke njihovog sina Paksa koji je na Instagramu na izuzetno ružan način pisao o ocu.

Poruka je objavljena nakon što se Bred Pit pojavio na dodeli na Oskara u Los Anđelesu gde mu je uručeno priznanje za najboljeg sporednog glumca. Sliku njega sa te svečanosti objavio je njegov sin, uz poruku.

Glumac i njegov sin su u maju 2017. godine odlazili kod istog psihijatra u Los Anđelesu, bilo je to nekoliko meseci nakon što je Anđelina Džoli iznela šokantne tvrdnje o nasilju tokom leta njene porodice privatnim avionom.

foto: Profimedia

Bred Pit i Paks primećeni su kako odlaze kod holivudskog psihijatra i stručnjaka za psihoterapiju, specijalizovanog za lečenje problema u odnosima između odraslih i tinejdžera. Pojavili su se ispred ordinacije istog dana u različito vreme. Obojica su bili na seansama koje su trajale sat vremena.

Optužbe Anđeline Džoli i FBI istraga

Izveštaj FBi otkrio je prošlog leta šokantne detalje sa privatnog leta iz 2016. godine tokom kojeg se dogodila brutalna svađa između bivših supružnika Anđeline Džoli i Breda Pita.

foto: Cubankite / Shutterstock.com, Andrea Raffin / Shutterstock.com, Profimedia

Saznalo se tadada je glumica pod lažnim imenom "Džejn Do" podigla optužnicu protiv FBI (u engleskom jeziku ovo je imeza žensku osobu čiji identitet nije otkriven) jer su agenti američke obaveštajne službe odbili da sprovedu do kraja istagu protiv Breda Pita zbog indicenta koji se dogodio u privatnom avionu iz 2016. godine.

Anđelina Džoli Džoli (48) zatražila je objavljivanje dokumenata FBI oslanjanjući se na Zakona o slobodi informacija. Zahtev je podnela još u aprilu.

Bred Pit je navodno rekao Anđelini Džoli da jedno od njene dece (Medoks) „izgleda kao je*eno dete iz "Columbine" i poručio joj da ona „uništava porodicu“ tokom žestoke svađe u njihovom privatnom avionu, otkrio je FBI izveštaj. Uvreda vezana bila je aluzija na masakr u srednjoj školi "Columbine" 1999. godine, kada su učenici Eric Haris i Dilan Klebold ubili 12 dece i učitelja.

foto: Profimedia

Zvezda "Brzine metka" (59) sukobila se sa sinom Medoksom, a sukob se pretvorio u "verbalnu i fizičku tuču" između bivših supružnika.

Nalazi Biroa, koji nisu objavljeni u potpunosti, sugerišu da je Bred više puta pretio Anđelini i njihovoj deci na letu iz Francuske za Los Anđeles 14. septembra 2016. To je bio isti let gde je Džoli navodno zadobila povrede pa zatim predala agentu „fotografiju svog lakta u pokušaju da to i potvrdi.“ Pit je negirao sve tvrdnje bivše žene.

foto: Profimedia

Džoli je rekla da je bilo „napetosti“ između nje i njenog bivšeg muža, dodajući da se zbog Pitovog ponašanja osećala „kao talac“ u avionu.

Glumac ju je navodno zgrabio i gurnuo na zid. A zatim je udario u plafon aviona i napravio rupu u njemu. Nakon što ga je jedno od dece nazvalo pogrdnim imenom, Džoli je navodno nasrnula na Pita i počela da ga davi ne bi li ga sprečila da fizički napadne dete. Pit se ponašao kao "čudovište", prema njenim rečima, non-stop se žalio i vrištao na decu.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glumica dalje tvrdi da je cela porodica bila "u šoku" i dodala da je bila "zaleđena, uplašena i da nije znala šta da radi".

Džoli i Pit - čiji je brak propao 2016. godine - roditelji su šestoro dece. Pored Medoksa, koji sada ima 22, imaju i blizance Noksa i Vivijen (15), kao i ćerke Šajlo (17), Zaharu (18) i sina Paksa (19).

(Kurir.rs/Blic žena)