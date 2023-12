ZBOG JEDNE MEGANINE REČENICE NASTAO JE RASKOL NA ENGLESKOM DVORU: Evo kako je Hari PRELOMIO da li je njegova porodica RASISTIČKA

Pravi skandal zadesio je britansku kraljevsku porodicu nakon što je knjiga Omida Skobija "Endgame" u kojoj se on bavi članovima dvora, ali i Megan Markl i princom Harijem, objavljena na holandskom jeziku jer u toj verziji, za razliku od one na engleskom jeziku, piše da su Čarls III i Kejt Mildton upućivali rasističke komentare o Arčiju Harisonu, sinu vojvotkinje i vojvode od Saseksa. Američka glumica je 2021. u emisiji Opre Vinfri govorila o toj temi, a onda i njen suprug u januaru za ITV. Kontroverzno štivo je došlo kao kulminacija višegodišnjih nagađanja ima li rasizma na dvoru i ko je pričao na krajnje neprimeren način o Arčiju.

Gostovanje Megan Markl i princa Harija u emisiji Opre Vinfri bilo je njihovo prvo gostovanje ubrzo nakon što je Megzit stupio na snagu. U razgovoru sa čuvenom voditeljkom pričali su o svemu što je prethodilo oduci da napuste Britaniju i presele se u Kanadu, pa u Los Anđeles i na kraju Montesito odakle planiraju da odu i vrate se u LA.

Mnogo kontroverznih detalja rekli su u toj emisiji, a veliki odjek imao je i sledeći deo. Šta j rekla Megan Markl dve godine pre nego što je objavljena knjiga Omida Skobija, a Pirs Morgan na malim ekranima otkrio najkontroverznije detalje.

"Brinuli su koliko tamnu kožu će imati Arči"

"Nisu želeli da zaštite mene i mog supruga", rekla je Megan, ali je naglasila da je kraljica bila DIVNA i svoj odnos sa njom uporedila je sa odnosom bake i unuke. Poručila je da je Palata bila spremna da laže kako bi zaštitila ostale članove porodice, umesto da ispravi laži o njoj.

Citiramo: "Tek kada smo se venčali i kada je sve počelo da se pogoršava, shvatila sam da ne samo da nisam zaštićena već i da su spremni da LAŽU kako bi zaštitili ostale članove porodice, ali da nisu bili spremni da kažu ISTINU kako bi zaštiti mene i mog supruga".

Napomenula je da je, dok je bila u prvoj trudnoći, bilo "zabrinutosti i razgovora o tome koliko bi njegova koža mogla da bude tamna kada se rodi".

Megan je rekla da neće otkriti ko je bio umešan u takve razgovore, ali je dodala da je takvih razgovora bilo nekoliko. "To mi je Hari preneo, to su bili razgovori porodice sa njim", poručila je.

Rekla je da je došla do prelomne tačke kada je život na dvoru za nju postao nepodnošljiv. "Jednostavno nisam više želela da živim", poručila je.

Kako je dodala, zahvaljujući reakciji svojih prijatelja i porodice o kritikama o njoj, postala je još svesnija negativne situacije u kojoj se našla. Nastavila je kroz suze: "Bilo me je sramota tada da to kažem. Bilo me je sramota da to priznam, posebno Hariju, jer znam koliki gubitak je doživeo. Ali znala sam da, ako to ne kažem, da ću to i uraditi. Jednostavno nisam... jednostavno nisam više želela da živim".

Otkrila je da joj je Hari bio ogromna podrška. Osvrnula se na događaj kada ju je uhvatio za ruku kako bi je zaštitio. Poručila je da joj je Palata uskratila da potraži pomoć lekara.

"Otišla sam i rekla da moram nekako da potražim pomoć. Rekla sam da se nikada nisam osećala tako i da moram da odem negde. I rečeno mi je da ne mogu, da to ne bi bilo dobro za instituciju", otkrila je.

Nagađalo se dugo nakon toga ko je mogao da bude zabrinut zbog Arčijevog tena - većina je smatra da se radilo o Čarlsu koji je ovako reagovao na novi skandal ili Kamili.

Omid Skobi u knjizi "Endgame" koja je nedavno objavljena, piše da je Megan Markl 2021. u psimima koje je razmenjivala sa kraljem, istakla dve osobe koje su govorile na taj način o njenom i Harijevom sinu.

Hari o optužama za rasizam protiv kraljevske porodice

Princ Hari je devetoj januara u intervjuu za ITV napravio je ogroman obrt odbacivši tvrdnju da su on i njegova supruga Megan Markl optužili britansku kraljevsku porodicu za rasizam.

Hari je demantovao da je takva optužba izrečena u razgovoru sa Oprom Vinfri 2021. godine pa napomenuo da je to bio zaključak britanske štampe.

Ipak, ostao je pri tvrdnji Megan Markl da je neko sa dvora bio zabrinut zbog kože njihovg sina Arčija Harisona, ali je naglasio da nikada neće reći ko je to bio.

Razgovor je ovako tekao. "Da li je Megan rekla da su oni rasisti?", pitao je voditelj Tom Bredbi.

"Bilo je - bilo je zabrinutosti oko boje kože Arčija", odgovorio je Hari. "Da li je to rasizam", dodao je Tom.

"Ne, ne bih živeo u takvoj porodici", rekao je Hari pa je komentari o boji koži malenog Arčija okarakterisao kao nesvesnu predrasudu, i Omid Skobi tvrdi da nigde u knjizi ne pominje reč rasista već da su sporni komentari upravo ovakvi kakvim ih je princ opisao (njegovo štivo je inače puno kontradiktornosti).

"Ali jednom kada se prizna ili vam se ukaže kao pojedincu ili kao instituciji da imate nesvesnu predrasudu, dobijete šansu da učite i da se razvijate iz toga kako biste bili deo rešenja, a ne deo problema. U suprotnom, ta predrasuda prelazi u kategoriju rasizma", istakao je dalje Hari.

Dodao je da kada bi se razgovaralo sa bilo kojim parom mešovite rase, saznalo bi se da se pitanje o boji koži njihovog detata prirodno postavlja. Poručio je da je uvek imao želju da svoju porodicu nauči tome da ljudi od njih kao od monarhije očekuju da ispunjavaju više standarde u odnosu na ostale, preneo je Daily mail.

