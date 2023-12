ZAVODILA JE REDOM I LOMILA MUŠKA SRCA, A NJENO JE RANIO 92-GODIŠNJI MILIJARDER: Nekada je otimala TUĐE MUŽEVE, a onda - KARMA

Medijski mogul Rupert Merdok i bivša manekenka Džeri Hol mnogima su delovali kao skladan par, uprkos tome što je Merdok 25 godina stariji od američke lepotice. Ipak, par se razveo prošle godine nakon šest godina braka, a sve je šokirao način rastanka.

25 godina stariji Rupert i Džeri venčali su se u martu 2016. godine, a strani mediji su preneli da je nakon razvoda dobila 250 miliona dolara i kuću u britanskom Henliju vrednu 13 miliona dolara, kao i vilu u Francuskoj, koju joj je u tajnosti kupio.

Rupertova deca iz prvog i drugog braka nisu podnosila Džeri, a potreslo ju je kad je on zatražio razvod putem mejla. Nikome nije bilo jasno zašto je milijarder ostavio prelepu Džeri, koja je od svoje 21. godine krasila 40 modnih naslovnica i ubrzo postala jedna od najplaćenijih manekenki na svetu. Uprkos njenoj zavidnoj karijeri, iza sebe ima buran ljubavni život.

Sredinom sedamdesetih godina, započela je emotivnu vezu s poznatim zavodnikom Brajanom Ferijem, a zajedno su proveli četiri godine. Međutim, raskinuli su veridbu zbog Mika Džegera, koji je postao Džerina nova ljubav. Inače, Hol i Džeger upoznali su se 1976, dok je on bio u braku s Bjankom Džeger, a tek su par godina kasnije zvanično potvrdili vezu.

Bila je inspiracija za hitove "Kiss and Tell" Brajana Ferija, i "Miss You" The Rolling Stonesa, a princ od Bruneja poklonio joj je toliko veliki buket da su ga nosila dva muškarca. Najpoznatija je njena izjava: "Mama me naučila kako da zadržim muškarca: moraš da budeš kućna pomoćnica u dnevnoj sobi, kuvarica u kuhinji, i ku*** u spavaćoj sobi!"

Mik Džeger i Džeri Hol nikada se nisu zvanično venčali, iako su održali svečanu ceremoniju na Baliju. Rastali su se nakon 22 godine veze, a za njega je rekla da je divan otac, ali užasan muž. Pevač je u nekoliko navrata rekao da je s Hol imao najbolji seksualni život, kao i da je u mladosti pristajala na orgije. Pre nekoliko godina iznenadila je javnost udajom za čuvenog Ruperta Merdoka, koji ju je ubrzo odbacio.

Podsetimo, ovo je bio četvrti brak medijskom mogulu koji ima šestoro dece. Od treće supruge, 37 godina mlađe supruge, preduzetnice Vendi Deng razveo se 2013. i imali su predbračni ugovor. Džeri Hol je ovo bio prvi brak.

