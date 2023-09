KRAJ JEDNE ERE: Povlači se medijski mogul koji je kreirao JAVNO MNJENJE i prisluškivao TELEFONE POLITIČARA! Evo ko će ga naslediti

Medijski mogul Rupert Merdok (92) odlazi s mesta predsednika Fox Corpa i News Corpa. Na njegovo mesto dolazi sin Lečlan Merdok i postaće jedini predsednik obeju kompanija. Rupertova karijera traje decenijama, a cene ga kao velikog radnika i mudrog investitora.

Za 600 miliona dolara kupio je kompaniju

Jedan od najuticajnijih ljudi na svetu u novinarstvo je ušao 50-ih godina. Godine 1968. kupio je britanski News of the World, a zatim i The Sun.

Od urednika je tražio politički senzacionalizam i estradnu vulgarnost.

Kasnije je kupio Times i Sunday Times, a kada je 1985. godine kupio Twentieth Century Fox od naftaša Marvina Dejvisa za 600 miliona dolara, postao je holivudski direktor.

Hakovali su mobilne telefone političarima

Inače, Merdok je naginjao na radikalnu desničarsku stranu koja je koketirala s fašizmom. Iako se isprva nije činilo, to je uticalo na uredničku politiku njegovih novina.

Godinama je kreirao javno mnjenje, uzdizao i rušio političare s vlasti. Jednako je podržavao premijerku Ujedinjenog Kraljevstva Margaret Thačer, kao i njenog naslednika, Tonija Blera, dok mu se to nije obilo o glavu.

Bio je uvučen u nekoliko seks skandala, afere hakovanja... Zatim se otkrilo kako su novinari unajmljivali privatne detektive i hakere da kradu privatne podatke s ličnih mobilnih telefona političara i poznatih i podmićuju policajce.

Kad je morao da ugasi svoje najprodavanije novine News of the World, Merdoku se srozao ugled.

Postao konkurent CNN-u

Godine 1986. Merdok je kupio nekoliko američkih televizijskih stanica i osnovao Fox Broadcasting.

Fox News pokrenut je 1996. kao konkurent CNN-u. Na kraju je postao vodeći kablovski informativni kanal u SAD i bastion republikanske političke opcije, ali i predvodnik lažnih vesti.

Fox News imao je ključnu ulogu kada je tadašnji predsednik SAD, Džordž Buš, hteo da osigura podršku javnosti za invaziju na Irak. Isto tako, pružio je podršku bivšem predsedniku, Donaldu Trampu, kada je postao republikanski kandidat na predsedničkim izborima.

Na njegovo mesto dolazi sin

Njegov biograf Majkl Volf smatra da je Merdokov najveći uspeh bila kupovina Wall Street Journala.

Iako nije godinama odstupao od svoje pozicije, u četvrtak je objavio da svoje mesto prepušta sinu.

- Ceo svoj profesionalni život svakodnevno sam se bavio novostima i idejama i to se neće promeniti. No, pravo je vreme da preuzmem drugačije uloge, znajući da imamo zaista talentovane timove - rekao je Merdok, kako prenosi CNN.

