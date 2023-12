KONAČNO OTKRIVENE POSLEDNJE REČI DŽONA LENONA: Kad je MUČKI UPUCAN izgovorio je SAMO OVO, a evo šta je uradila Joko Ono

Od ubistva legendarnog britanskog muzičara i člana grupe Bitlsi, Džona Lenona, prošle su 43 godine, a sada su po prvi put otkrivene i njegove poslednje reči, i to u novom dokumentarcu o noći kada je brutalno ubijen.

U filmu "John Lennon: Murder Without a Trial" u centru radnje je ubistvo člana Bitlsa, koje se dogodilo 8. decembra 1980. godine i u njemu će biti prikazani dosad nepoznati detalji, između ostalog i izjava Lenonovog ubice Marka Čapmana, koji raspravlja o svom motivu.

Džej Hastings, koji je radio na recepciji stambene zgrade na Menhetnu, ispred koje se sve odvilo, čuo je Lenonove poslednje reči i kaže da je muzičar uzviknuo "pogođen sam" pre nego što je pao na tlo.

"Protrčao je pored mene i rekao 'pogođen sam'. Krv mu je tekla iz usta i srušio se na pod. Napola sam ga okrenuo na leđa, skinuo mu naočare i stavio ih na sto. A Joko je vrištala: 'Zovite hitnu, zovite hitnu, zovite hitnu!'", ispričao je Džej.

U filmu govori i taksista Ričard Piterson, koji je svedočio pucnjavi.

"Lenon je ulazio i neki klinac je rekao - 'Džon Lenon'. Bio je zdepast tip i gledao sam ga kroz prednji prozor svog taksija. Gledao sam ga i upucao ga je. Taj tip je upravo tada upucao Džona Lenona", prisetio se Ričard.

U filmu se mogu čuti i audio snimci razgovora Čapmana s njegovim advokatima pre suđenja. Na pitanje svog advokatskog tima zašto je pucao u Lenona, Čapman se referisao na pesmu Bitlsa kada je rekao: "All You Need Is Love, jeste li to ikada čuli?" Pa, ovo je ono što ja kažem na to: sve što vam treba je ljubav i 250 miliona dolara. Bio je najveći, najlažniji se*onja koji je ikada živeo."

Takođe se čuje kako raspravlja o tome da ga je inspirisao roman JD-a Salingera "The Catcher in the Rye", u kom protagonista Holden Kolfild mrzi laž. Čapman, koji je pre suđenja priznao krivicu za ubistvo drugog stepena, osuđen je na najmanje 20 godina zatvora, a uslovni otpust odbijen mu je 12 puta.

Ostali sagovornici u emisiji uključuju hitne i policijske službenike i medicinsku sestru Barbaru Kamerer, koja je saopštila vest o Lenonovoj smrti njegovoj udovici Joko Ono. Reditelj serije Nik Holt dodao je da želi da zabeleži svedočanstva ljudi o tom događaju pre nego što se zauvek izgube, a film će biti prikazan na Apple TV u sredu 6. decembra.

