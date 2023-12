"ŠOKIRALO ME ONO ŠTO MI JE DŽON LENON REKAO PRE SMRTI" Pol Makartni se podsetio legendarnog muzičara koji je mučki ubijen

Pol Makartni osvrnuo se u podkastu iHeart Radio na život Džona Lenona i otkrio je kako je pokojni član Bitlsa razmišljao o smrti godinama pre nego što je u 40. godini mučki ubijen ispred svog stana u Njujorku.

foto: Profimedia

Makartni je otkrio kako je Lenon bio nervozan zbog toga što ne zna kako će ga ljudi pamtiti nakon smrti: "Sećam se da mi je rekao da brine kako će ga se ljudi sećati kada umre i to me na neki način jako šokiralo. Rekao sam da će ga se svi sećati kao izvrsnog muzičara jer je napravio mnogo toga da to i dokaže."

"Bio sam, na neki način, poput njegovog sveštenika. Često sam morao da kažem: ‘Sine moj, super si, ne brini za to‘, a on bi to prihvatio. Tada bi se osećao mnogo bolje", dodao je, prenosi Index.hr.

foto: Profimedia

81-godišnji muzičar otkrio je i kako je bilo sarađivati s Lenonom: "Kada me neko pita kako je bilo raditi s Džonom, kažem da je bilo čudesno."

Prisetio se i trenutka kada je saznao da je Lenon ubijen 8. decembra 1980. godine, a vest o njegovoj tragičnoj smrti odjeknula je svetom: "Ne bih to mogao da pretočim u reči. Bilo je teško za sve jer je bio tako voljen i lud tip. Bio je zaista poseban."

