"KIM KARDAŠIJAN ME JE PSIHIČKI UNIŠTILA" Tejlor Svift o sukobu koji traje godinama: "Nisam mogla da ustanem iz kreveta" (VIDEO)

Tejlor Svift optužila je Kim Kardašijan da ju je psihički uništila i naterala da se krije tokom njihove dugogodišnje svađe. 33-godišnja pevačica, koju je časopis "Time" proglasio ličnošću godine, osudila je svađu koju je započeo Kimin bivši suprug, Kanje Vest.

Reper je 2016. napisao pesmu koja je uključivala vulgarne reči o Tejlor, tada zvezdi u usponu. Tvrdio je da je Svift pristala na referencu, ali nakon što je ona to negirala, Kim je objavila ilegalno snimljen telefonski razgovor između njih dvoje, za koji je tvrdila da dokazuje suprotno.

Tejlor je sada rekla kako je javnost mislila da je to bila smrt njene karijere i dodala: "Niste pogrešili. Moja karijera mi je bila oduzeta. Sve zbog ilegalno snimljenog telefonskog razgovora, koji je Kim Kardašijan montirala i zatim objavila kako bi sve uverila da sam lažljivica", rekla je, te dodala:

"To me psihički uništilo. Preselila sam se u stranu zemlju. Godinu dana nisam napustila kuću. Bojala sam se da telefoniram. Odgurnula sam većinu ljudi iz svog života jer više nikome nisam verovala", opisala je pop ikona, koja je veći deo albuma "Reputation" posvetila tom iskustvu.

Slike zmija - referenca na Kim

Slike zmija takođe su referenca na rijaliti zvezdu. "Mislila sam da će me negativne reakcije definisati do kraja života", objasnila je. Ipak, u godinama koje su usledile, njena karijera samo je napredovala i postala je najveća pop zvezda današnjice koja ruši rekorde.

Mnogi njeni protivnici u međuvremenu su pretrpeli velike neuspehe, uključujući Kanjea. 46-godišnji reper nedavno je izgubio niz sponzorskih ugovora nakon svojih antisemitskih komentara. Objašnjavajući kako život može da ima zanimljive rasplete, Tejlor je dodala:

"Ništa nije trajno. Stoga sam jako zahvalna što mogu ovo da radim na ovom nivou jer mi je to pre bilo oduzeto. Postoji jedna stvar koju sam naučila: moj odgovor na sve što se dogodi, dobro ili loše, jeste da nastavim da stvaram. Nastavite da stvarate umetnost. Smeće se samo iznese."

Njena svađa s Kim i Kanjeom izbila je još 2009. godine, naizgled iz vedra neba, kada je 19-godišnja Tejlor bila na dodeli MTV Video Music Awards i preuzimala nagradu za najbolji ženski video za pesmu "You Belong with Me".

Osramotio je na dodeli nagrada

Odjednom, usred njenog govora, Kanje je skočio na scenu, zgrabio joj mikrofon iz ruku i zaurlao: "Jo, Tejlor, stvarno sam srećan zbog tebe, ali Bijonse je imala jedan od najboljih videa svih vremena. Jedan od najboljih videa svih vremena!"

U pokušaju da ublaži napetost, Bijonse je kasnije pozvala Tejlor na scenu kada je osvojila nagradu Video godine za "Single Ladies" (Put a Ring on It) i omogućila zvezdi kantri muzike trenutak u centru pažnje.

Napetost se nastavila kad je Kanje još jednom ponizio zvezdu na dodeli VMA 2015. Činilo se da se njih dvoje slažu kad se Kanje našalio: "Znaš koliko su puta najavili da će mi Tejlor dati nagradu jer će to doneti više gledanosti?"

U pesmi je nazvao kučkom

Međutim, Tejlor je kasnije otkrila da ju je njegova izjava jako naljutila jer je javno rekao da je to zbog gledanosti, ali nasamo ju je zamolio da bude s njim na sceni jer bi mu to "puno značilo".

Do februara 2016. tenzije su eksplodirale nakon što je Kanje spomenuo Tejlor u stihovima svog hita "Famous": "Za sve moje kučke s južne strane koje me najbolje poznaju / Osećam se kao da bismo se Tejlor i ja možda još uvek seksali / Zašto? Proslavio sam tu kučku."

Spot je takođe prikazivao golu Tejlor kako leži u krevetu pored njega - s nizom drugih slavnih osoba, uključujući i Kim s druge strane. Kanje je branio pesmu tvrdeći da je pre objave razgovarao s Tejlor o tekstu, što je ona demantovala.

Tejlor je nastavila da optužuje Kanjea da je lagao o tome da je tražio dozvolu da je spominje u svojim tekstovima, što je navelo Kim da objavi delimičan snimak spornog poziva na kome se čuje kako Svift govori da joj je drago što ju je nazvao i poštovao kao prijatelj.

