JEDNA OD NAJLEPŠIH ŽENA SVETA SE PROVODILA U BEOGRADU! Sedela u publici, a onda je izašla na binu i krenulo je LUDILO! FOTO, VIDEO

Glumica i model Olga Kirilenko (44), jedna od najlepših žena na svetu, snimljena je sinoć u beogradskom klubu, kako uživa i provodi se.

Svi koji su sinoć bili u klubu imali su tu sreću da vide Olgu i u akciji.

Naime, ova glumica, najpoznatija po ulogama Bondove devojke Kamil Montes u filmu "Quantum of Solace" i Taskmastera u filmu "Black Widow", i sama je, slučajno, postala deo programa beogradskog kluba "Lafayette".

Olga Kirilenko je ukrajinsko-francuska glumica i model. Rođena je 1979. u Berđansku, sa 16 godina je otišla u Pariz, da se bavi modelingom. Glumačku karijeru je počela 2004. godine, u filmu Hitman 2007. je zabeležila prvu veliku ulogu, a slavu je stekla kao Kamil Montes u filmu Quantum of Solace, kao Bond devojka.

Glumila je i u filmu Terensa Malika "To the Wonder" 2012, u mračnoj komediji Sedam psihopata iste godine, sa Tomom Kruzom u filmu Oblivion 2013, u filmu Terija Gilijama "Čovek koji je ubio Don Kihota" 2018, u Netflix-ovoj mini seriji "Treason", superherojskom filmu "Crna udovica" 2021, a najsvežija uloga joj je u filmu Extraction 2 od ove godine, gde glumi uz superzvezdu Krisa Hemsvorta.

Ogla je u modelingu za kratko vreme postala svetsko ime, dok se nije 2006. povukla i posvetila glumi: pojavila se na naslovnim stranicama magazina Madame Figaro i Marie Claire, a postala je zaštitno lice brendova Bebe, Clarins, i Helena Rubinstein. Hodala je za Roberta Kavalija, a pojavila se u katalogu Victoria's Secret.

