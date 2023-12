MAMILA UZDAHE MUŠKARACA ŠIROM BIVŠE JUGE A UDALA SE ZA ITALIJANSKOG POLITIČARA: Glumu ostavila iza sebe i odlučila da NE ŽELI DECU

Glumica Tatjana Pujin odselila se iz Srbije i napustila glumu, a svoju sreću pronašla je u Italiji.

Tatjana je bila je zvezda osamdesetih i devedesetih godina u tadašnjoj državi, a važila je i za jednu od najseksepilnijih žena Jugoslavije. Popularnost je stigla glumeći u filmovima “Tako se kalio čelik“, “Mi nismo anđeli“, "Hajde da se volimo", "Oktoberfest", "Špijun na štiklama", "Sulude godine", a mnogi je se sećaju i po ulozi Ciganovićeve ćerke u "Boljem životu".

foto: Printscreen/YouTube

- Žene su se u vremenu Jugoslavije doživljavale na taj način, samo kao seks simboli. Mene su stavili na listu top 10 seksepilnih žena na filmu u Jugoslaviji. Međutim, nisam toga bila svesna - rekla je Tanja u jednom intervjuu.

Pujinova se devedesetih povukla sa scene i domaće javnosti, a onda je napustila Srbiju. Udala se za političara Đulijana Červinija. Ona se sa savetnikom pres-kabineta predsednika Italije venčala najpre na Baliju, a drugi put su bračne zavete razmenili u Rimu 2013. godine.

foto: Printscreen/YouTube

Jednom prilikom je otkrila i kako su se upoznali:

- Đulio i ja smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja s početka devedesetih godina, otprilike baš u ono vreme kada su u našoj zemlji započinjali razni nemili događaji. Neko vreme smo se družili, vodila sam ga na brojne beogradske žurke, na mnogima sam ga čak i zaboravljala, da bih nešto kasnije otišla s njim u Italiju. Živela sam tamo nekoliko meseci i ponovo se vratila u Beograd. Rekla sam mu: „Đulio, sve je sjajno, ali ja prosto ne mogu ovde da se uklopim.“ Potom sam doživela razna razočaranja u ljude oko sebe, u sve ono što se tih godina dešavalo. Raspad bivše Jugoslavije, a samim tim i udaljavanje od dragih ljudi doživela sam šokantno. Vrlo brzo sam donela odluku, spakovala stvari i otišla. Tada sam imala dvadeset i četiri godine - ispričala je glumica tada.

foto: Printscreen/YouTube

Tatjana je za "TV magazin" svojevremeno otvoreno pričala o tome zbog čega nije želela da se ima decu i o slobodi da živi životom koji želi.

- Zato što nemam razloga da bilo šta krijem. Vodim normalan život, lep, za koji smatram da bi trebalo da ga ispričam. Volim da živim i budem slobodna žena, zbog te slobode nisam imala dece. Kao muškarci što to mogu, ne razumem zašto to ne bi mogla ja - pričala je ona i dotkala se usvajanja.

- Moj suprug i ja nikada o tome nismo razgovarali. Poslednjih godina dosta naših prijatelja je usvojilo decu, te smo uvideli koliki je to problem oko papira. Ima dosta asocijacija čiji sam član i gde pomažem deci s autizmom. Tako da mi je to što pomažem nadomestilo taj nedostatak.

foto: Printscreen/YouTube

Tatjana je jednom prilikom za “TV magazin“ progovorila o napuštanju glume.

- Politička situacija u zemlji mi se nije dopala. Zadnji film koji sam radila bio je u Sarajevu, posle toga se govorkalo da će biti rata. Niko nije znao šta je to značilo, ali je posle toga stvarno izbila loša situacija. Tenkovi su izašli na ulice, a ja sam trčala u pozorište kod Branka Kockice da igram predstavu. To je za mene tada bio kraj jer mi je bilo poražavajuće da to doživim u 21. veku. Onda sam spakovala kofere i otišla u Italiju - rekla je.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa