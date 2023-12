NIKOLA JE ZA 10 DANA POJEO 300 JAJA I IZVADIO KRVNU SLIKU: Evo kako se prekomerna količina namirnice odrazila na HOLESTEROL VIDEO

Srpski jutjuber i fitnes stručnjak Nikola Vejnović prošle godine je sproveo zanimljiv eksperiment - za samo 10 dana pojeo je 300 jaja. Ovaj mladić rešio je da proveri kako će konzumacija ove namirnice u prekomernim količinama uticati na njegovu krvnu sliku, a pre svega na holesterol.

Naime, ustaljeni mit je da jaja utiču na holesterol, a Nikola je bio odlučan da dokaže da u praksi to nije baš tako, pa čak ni kada se ode u ekstrem.

Ovaj zaljubljenik u fitnes jaja je konzumirao u obliku kajgane sa pršutom, kuvanih jaja, šejk od belanaca i proteina, iseckanih žumaca sa grčkim jogurtom i kiselim krastavcima... Jednom prilikom je za doručak pojeo kajganu od čak 20 jaja za doručak!

Vejnović je tokom ovog izazova istakao da je primetio da mu se nakon ovolikog unosa jaja manta u glavi, da lakše gubi fokus, te da mu se kosa mnogo brže masti. On je istakao i da mu se jaja nisu smučila niti dosadila, uprkos tome što je to većina očekivala, a da je to uspeo zahvaljujući tome što ih je uvek pripremao na najrazličitije načine.

Nikola je na samom početku izazova imao praktično idealnu krvnu sliku, a posle 10 dana i 300 pojedenih jaja ponovo je uradio kompletne analize i evo rezultata: leukociti su mu pali sa 7.1 na 6.1, eritrociti su se snizili s 5.56 na 4.46, vrednost hemoglobina je drastično opala - sa 165 na 128, kao i vrednost hematokrita koja je pala ispod referente vrednosti.

Kada je reč o holesterolu, zbog kog se ovaj jutjuber i upustio u eksperiment, rezultati su sledeći: glukoza je ostala skoro nepromenjena, urea se povećala, ali je ostala u referentnoj vrednosti, kao i kreatinin, gvožđe, alt i ast.

Ukupni holesterol je sa 2. 91 porastao na 3.44, što je i dalje daleko od referente vrednosti koja je 5.20, uprkos unosu ekstremnih količina jela. Nivo lošeg holesterola, odnosno LDL-a, povećao se sa 0.22 na 0.80, što je i dalje ispod referentne vrednosti od 4.10.

Imajte na umu da se Vejnovć profesionalno bavi sportom i ishranom, i da njegov način ishrane nije preporučljiv za prosečnog čoveka.

Dijetitačer-nutricionista Tanja Olajdžija jednom prilikom je za istakla da nema potrebe strahovati od svakodnevnog konzumiranja jaja. "Preporučena količina je veoma individualna, ali ako govorimo o zdravim ljudima prosečnih energetskih potreba, za žene bi optimalno bilo 2-3 jaja, a za muškarce 2-4 jajeta dnevno. Ovo se i te kako kosi sa starim preporukama koje su podrazumevale ove količine na nedeljnom nivou", rekla je ona i dodala:

"Danas znamo da holesterol iz jajeta ne utiče toliko na ukupan, a posebno ne na LDL holesterol, koliko drugi sastojci hrane, a imajući u vidu pravo nutritivno bogatstvo koje jaje nosi, sada ih bez bojazni možemo jesti gotovo svaki dan".

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

02:33 NOVAK JE IGRAO U NEHUMANIM USLOVIMA! Teniski stručnjak: Napravili su od stadiona šerpu za kuvanje jaja, bio je kao poliven kofom