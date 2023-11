VLASNICA NAJBUJNIJIH GRUDI HOLIVUDA IZRONILA IZ BAZENA I BACILA MUŠKARCE NA SLATKE MUKE: Ni mnogo mlađe ne mogu s njom na crtu

Model i glumica Elizabet Harli (58) objavila je zavodljivi video iz bazena na svom Instagram profilu, a pokazujući figuru u bikiniju još jednom je oduševila pratioce.

Liz je pokazala kako uživa plivajući, a za obožavatelje je pozirala i s velikim osmehom.

'Devojke u svojim 20-ima ne mogu se takmičiti s tobom u 60-im', 'Postoji li zgodnija žena na svetu? Mislim da ne', 'Jesi ti besmrtna?', 'O moj Bože, što si starija više si seksi', bili su samo neki od stotina komplimenata koje je dobila ispod nove objave.

Britanska glumica je nedavno otkrila tajnu svog besprekornog izgleda.

Svako jutro započinje sa dve šoljice tople vode koje nemaju baš prijatan ukus, ali smatra kako je to fantastično za probavni sistem.

foto: CRY-MA. / The Photo One / Profimedia

Za doručak rado pomeša bananu i grčki jogurt u koje doda i malo meda, dok za ručak uvek bira prvo supu od povrća, a zatim meso i neki zdrav dodatak uz to.

- Celo leto jedem voće i povrće iz sopstvene bašte. Nekada sam imala i malu organsku farmu, a meso koje je moj sin jeo bilo je s farme. Očito to većini ljudi nije moguće, ali podrška lokalnim poljoprivrednicima dobra je gde god živite - poručila je ranije.

foto: Printskrin

Inače, Elizabet se ranije bavila glumom, a onda se posvetila modelingu i danas je dizajnerka svoje linije bikinija.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hjuom Grantom. Grant i Harli upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" iz 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a prkos svemu što se događalo između njih ostali su do danas u sjajnim odnosima.

(Kurir.rs/24sata.hr/T.B.)