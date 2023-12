OTKRIVEN UZROK SMRTI ANDREA BRAUERA: Evo od čega je umro detektiv iz hit serije u 61. godini

Andre Bauer je umro u 61. godini nakon višemesečne borbe sa rakom pluća.

Andre je preminuo u ponedeljak, 11. decembra, a sada se oglasio i i njegov predstavnik koji je potvrdio da je Braueru dijagnostikovan rak pluća nekoliko meseci pre smrti, prenosi "The New York Times".

foto: Universal Television / Zuma Press / Profimedia

Inače, Brauer je igrao ulogu detektiva Franka Pembletona u 100 epizoda serije "Ubistva: Život na ulici", u kojoj se pojavljivao od 1993. do 1998.

Osvojio je dva Emija u karijeri: 2006. za ulogu Nika Atvotera u "Lopovu" u kategoriji glavnog glumca u mini seriji ili filmu; i za rad na "Ubistvu: Život na ulici" 1998. u kategoriji glavnog glumca u dramskoj seriji.

U svojoj karijeri, Brauer je bio nominovan za ukupno 11 Emija, uključujući i druge projekte kao što su "Men of a Certain Age", "Gideon's Crossing" i "The Tuskegee Airmen".

(Kurir.rs/Telegraf/T.B)

