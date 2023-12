GLUMICI IZ "TEORIJE VELIKOG PRASKA" DIJAGNOSTIKOVAN RAK PLUĆA: "Nikad u životu nisam zapalila cigaretu", ovo je bio PRVI SIMPTOM

Kejt Mikuči, najpoznatijoj po ulozi u hit sitkomu "Teorija velikog praska", dijagnostikovan je rak pluća.

Prema New York Postu, u subotu je 43-godišnja Mikuči objavila video na TikToku s namerom da obavesti svoje pratioce o trenutnom zdravstvenom stanju.

- Pozdrav svima, ovo nije TikTok, ovo je "Sick Tok". U bolnici sam, juče sam imala operaciju raka pluća s kojim se borim - rekla je.

- Dijagnostikovali su ga jako rano. Čudno je da sam obolela, jer nikad u životu nisam zapalila cigaretu, pa me i te kako iznenadilo - nastavila je glumica.

Glumica i komičarka, koja ima trogodišnjeg sina sa suprugom muzičarom, 38-godišnjim Džejkom Sinklerom (koji je napisao pesme i producirao umetnike kao što su Tejlor Svift, Weezer i Panic! At the Disco), glumila je Lusi u popularnom CBS-ovom sitkomu.

foto: TikTok/Katemicucci

Podsetimo, Lusi je Raž (Kunal Najar) upoznao na zabavi za samce, a tokom 6. sezone "Teorije velikog praska" su završili zajedno. Ubrzo, pred kraj sezone, ona ga je napustila. Doduše, i dalje se pojavljivala u 7. sezoni, te se vratila u 10. sezoni. Takođe se pojavila u seriji "Scrubs", "Raising Hope" i "Steven Universe", a pozajmljivala je glas Velmi u franšizi "Scooby-Doo" od 2015. godine.

U odeljku s komentarima ispod videa, pojasnila je kako je saznala za svoju dijagnozu.

foto: Monty Brinton / Everett / Profimedia

- U nalazima krvi jedna stvar se pokazala jako visokom... Bio je to HCRP... Nisam bila sigurna šta je to tačno bilo, ali sam pretpostavljala da bi to mogla da bude neka vrsta upale - napisala je Mikuči. Ubrzo je otišla kod lekara na analize, skeniranje srca i pluća, gde je rak i otkriven. Velik broj obožavatelja joj je pružio podršku putem komentara na društvenim mrežama.

- Srećan sam zbog ranog otkrivanja bolesti - napisao je jedan obožavatelj u komentarima. Dalje su joj savetovali da se "puno odmara i bude nežna prema sebi".

- Verovatno ću se sporo kretati narednih nekoliko nedelja, ali onda ću se vratiti - rekla je Mikuči u videu.

- Zašto još uvek pričam... jer sam na drogama - ovim rečima je privela svoju objavu na TikToku kraju.

Mikuči je video završila prizorom kako hoda bolničkim hodnikom spojena na intravenoznu injekciju i hvali izgled bolnice medicinskoj sestri.

(Kurir.rs/ New York Post/ Jutarnji.hr/ L. S)

