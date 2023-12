METJU PERI JE SVE LAGAO?! ISPLIVALE ŠOK TVRDNJE BLISKOG PRIJATELJA SLAVNOG GLUMCA: "Umeo je da bude manipulativan..."

Vest da je zvezda "Prijatelja" Metju Peri preminuo krajem oktobra u 54. godini je šokirala svet, a mnogi su se pitali da li nedozvoljene supstance imaju veze sa tim jer je glumac, nažalost bio poznat i po tome. Lekarske analize su stigle i u pitanju je predoziranje ketaminom.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, Los Angeles County Medical Examiner’s Office / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sada su isplivale nove informacije - glumac zapravo nikada nije bio "čist". On je u svojim memoarima pisao da se konačno izborio sa demonima zavisnosti uz pomoć trenera za trezvenost i najboljeg prijatelja.

Međutim, njegov blizak prijatelj koji nije želeo da se predstavi, tvrdi nešto veoma šokantno.

"Lagao je sve da je čist. Nikada nije bio. To je tužno. Znate, najveća laž koju je izgovorio je bila za njega. Umeo je da bude veoma manipulativan kada je u pitanju njegova borba sa zavisnošću, ali to je bila muka, borba i on se borio do samog kraja.

Rezultati autopsije objavljeni u petak su naveli da je glumac umro od "akutnih efekata ketamina" i utapanja. Metju Peri je u organizmu imao slične količine ketamina kao osoba pod totalnom anestezijom.

foto: Los Angeles County Medical Examiner’s Office / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Faktori koji su dodatno uticali na smrt gospodina Perija su utapanje, bolest koronarnih arterija i efekata buprenorfina (koji se koristi za lečenje poremećaja upotrebe opioida). Način smrti je nesrećan slučaj.", kažu iz kancelarije patologa okruga Los Anđeles.

Peri je pronađen licem nadole u ​​đakuziju koji se nalazi pored bazena u njegovoj kući u Los Anđelesu u 16.17 časova 28. oktobra. Medicinski islednik je prijavio da je primao terapiju infuzije ketamina kao lečenje depresije, ali poslednja sesija je bila nedelju i po pre nego što je umro, a ketamin je u vašem sistemu samo tri do četiri sata, što znači da nije doveo do direktno do njegove smrti.

foto: Profimedia

Godinu dana pre smrti objavio je memoare koji su otkrili šokantne detalje o njegovoj zavisnosti od droge i alkohola. Ali on je u oktobru 2022. rekao da je 18 meseci trezan, iako je to bilo godinu dana pre njegove smrti.

Reporterka zabave Atena Krosbi ručala je s njim dan pre njegove smrti i rekla da je bio toliko posvećen svojoj trezvenosti da je odbio da drži vinski meni. Peri je napisao da je potrošio 9 miliona dolara pokušavajući da se otrezni, odlazeći na 6.000 sastanaka AA, 15 puta na rehabilitaciju i da je bio na detoksikaciji 65 puta.

Kada je bio najgore, uzimao je 55 Vikodina dnevno da bi podstakao svoju zavisnost. Peri je rekao da je prevazišao zavisnost 2021. i da vodi zdraviji način života.

Kada su istražitelji ušli u Perijev dom, nisu pronašli nijednu ilegalnu drogu, ali su pronašli lekove na recept koji su bili propisno obeleženi i čuvani u bocama za skladištenje.

foto: nobyline@backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Patolog je pronašao dokaze o njegovoj višegodišnjoj zloupotrebi droga i alkohola. Peri je patio od "hronične kongestije jetre" - preteče ciroze jetre.

Takođe je imao nefrosklerozu bubrega – otvrdnuće tkiva, uzrokovano dugotrajnim, loše kontrolisanim visokim krvnim pritiskom i dugotrajnom upotrebom droga.

Perijevom obdukcijom je pronađena i hronična fibroza pankreasa (sumnja se da opioidi izazivaju oštećenje pankreasa). Njegovo srce i pluća takođe su značajno oštećeni.

Peri je težio 216 funti (oko 98 kilograma) i proglašen je blago gojaznim.

U memoarima, Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar, Peri je napisao da su mu, nakon što mu je eksplodiralo debelo crevo 2018., prepisani opijati koje je smatrao nedovoljnim da se izbori sa svojim bolom.

To ga je navelo da se obrati uličnim dilerima da mu daju potencijalno fatalan, verovatno fentanil dodat OksiKontin.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ulične pilule su bile oko 75 dolara po tableti, tako da sam tipu davao po 3.000 dolara, mnogo puta nedeljno", napisao je.

foto: Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Peri je sahranjen na intimnoj ceremoniji u Memorijalnom parku Forest Lavn na Holivudskim brdima kojoj su prisustvovali njegovi kolege iz serije "Prijatelji" Dženifer Aniston, Met LeBlank, Liza Kudrou, Kortni Koks i Dejvid Švimer.

(Kurir.rs/DailyMail/T.J.)

Bonus video:

01:45 10 PUTA SAM SE PREDOZIRAO I BIO POTPUNO MRTAV! Glumac Feđa Štukan otvoreno progovorio o heroinu, ratu, smrti i ZAGROBNOM ŽIVOTU