"BOLEST JE JAKO BRZI NAPREDOVALA! ONA SE VEĆ PREDALA" Miloš Timotijević imao samo 22 godine kada je ostao bez majke

Uspešni glumac Miloš Timotijević progovorio je o teškoj životnoj priči i porodičnoj drami koja je počela još dok je bio veoma mali.

Proslavljeni glumac otkrio je se još u prvim godinama njegovog života porodica suočila sa teškom bolešću njegove mame. Kada je on imao samo tri godine, njegova mama počela je da daje prve simptome multiple skleroze, teške i neizlečive bolesti.

- Njoj se oduzela cela leva strana i to baš pri silasku niz stepenice. To je bilo dosta traumatično. Ja sam tada bio jako mali i ne sećam se tačno tog perioda. Više ga znam iz priče. Ona je imala 28 godina - započinje svoju ispovest glumac Miloš Timotijević.

Bolest je jako brzo napredovala, priča Timotijević.

- Prošle su dobre dve ili tri godine dok njoj nije dijagnostikovana multipla skleroza. Ona je dijagnostikovana '80. ili '81. godine, tada se o njoj nije mnogo znalo, a nije bilo ni lekova za nju. Bolest je jako brzi napredovala. Već za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do svoje smrti - prisetio se glumac.

"Teška faza bolesti"

- Moj celokupno odrastanje bilo je fokusirano na mamu. Tata nije bio uključen u tu priču, jer su moji bili razvedeni. Baka i deka su bili usmereni na taj deo. Pet i po do šest godina pre smrti pala je u krevet i više nije ustala. Umrla je od zapaljenja pluća - kaže Timotijević za "RTS" u emisiji "Ordinacija".

To te formira kao ličnost u tim godinama.

- Svakog petka sam odlazio kod majke na selo, njoj je to mnogo značilo. Baš ju je pogodilo, psihološki i imala je velike probleme kako sa tim psihički da se nosi. To su bili užasni bolovi koje je imala u nogama. Početkom '97. godine ona se već predala - kaže Timotijević i dodaje:

- Ja koji sam imao šest godina - dođe i onaj period kada se stidite, to je pred pubertet - zašto vaša majka hoda sa štapom, a druge ne hodaju. Pa moja mama ne može da dođe na roditeljski, može moj otac... Ali prelazi se preko toga, idete dalje... Ali sve ono što vam zaista treba - toplota, lepa reč, to dobijete od te majke - kaže Timotijević.

"Bio je grozan period"

Njegova majka je poslednjih nekoliko godina života bila je nepokretna, a preminula je 1997. u 47. godini, kada je glumac imao svega 22 godine.

- Čitav taj period bio je grozan. Imali smo sankcije, do lekova se teško dolazilo, baš je bilo strašno, snalazili smo se kako smo znali i umeli. Inače, lekovi koji se danas koriste u terapiji multiple skleroze služe samo da se bolest uspori, a ne u potpunosti sanira, pošto je u pitanju autoimuno oboljenje, telo praktično samo sebe napada. Još nije otkriven njegov uzrok, mada postoji nekoliko organizacija u svetu koje to ispituju i nadam se da će uskoro doći do nekih konkretnijih rezultata, jer će onda lečenje pacijenata biti mnogo lakše - rekao je jednom prilikom proslavljeni glumac.

Kako bi u društvu podigao svest o ovom teškom oboljenju centralnog nervnog sistema, Miloš aktivno učestvuje u radu MS platforme.

