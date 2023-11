S MIROM JOKOVIĆ U KADRU NEMATE OSEĆAJ DA GLUMITE! Miloš Timotijević o novoj seriji POZIV i prekretnici u svojoj karijeri

Od prošle subote se na RTS emituje nova serija "Poziv". Glavnu ulogu igra Mirjana Joković, koja se ovim ostvarenjem posle mnogo godina vraća na male ekrane. Deo sjajne ekipe je i Miloš Timotijević, koji tumači lik misterioznog čoveka Miloša Radivojevića. Za Kurir glumac otkriva kako je dobio ulogu i otkriva zašto je film "Ničije dete" bio prekretnica u njegovoj karijeri.

foto: Gordan Jović/ Rts

Kako ste dobili poziv za bude deo serije "Poziv"?

- Nazvala me je Ana Savić i kazala: "Imamo jednu malu, ali značajnu ulogu za tebe, a igrao bi s Mirjanom Joković." Rekao sam: "Važi." Onda je ona rekla: "Čekaj da pročitaš scenario". "Ne, ne, važi." Ali sam ipak pročitao, pa sam i treći put rekao "važi". Moj lik, zamislite, zove se Miloš i igram jednu zanimljivu ulogu.

Neko bi očekivao da igrate glavnu ulogu, a videli smo vas u jednoj sceni...

- Bitno je da je uloga dobro napisana. Kad je Mirjana Joković glavna glumica, ništa se tu više ne pita. Bilo mi je važno da tu ima šta da se odigra.

foto: Aleksandar Letić

Na osnovu prvih epizoda ne može da se otkrije ko je Miloš - pozitivac ili negativac?

- Ostaviću to publici da sama proceni. Bio je to lep lik za igranje, jer je na petoparcu. On je na prvu loptu samo negativac.

Kakva je Mirjana kao partnerka?

- Raditi s takvom glumicom je zadovoljstvo, jer imate utisak da ne glumite. Moj zadatak je bio samo da je pratim. Svašta treba da se desi da bi i sam imao utisak da ne glumiš u kadru. Retki su takvi trenuci. Moraju da budu dobar scenario, kolege, priprema i sjajan reditelj, a i da je tebi dobar dan.

foto: Aleksandar Lekić

Prvi susret s Mirom ste imali na snimanju filma "Stršljen"?

- Nismo imali zajedničkih scena, ali smo se tada upoznali. Baš sam joj na snimanju "Poziva" rekao da smo radili davno film "Stršljen". Proveli smo jedno divno veče u Prizrenu, ali se ona toga ne seća. Bio mi je to prvi film, a ona je tada bila već velika glumica.

Da li ste zadovoljni svojom karijerom?

- Glupo bi bilo da ne budem zadovoljan. Dovoljno mi je da mogu da živim od svog posla. Pre neki dan sam pričao s nekim svojim prijateljima i oni su počeli da mi nabrajaju moje uloge koje se pamte i shvatio sam da ih ima nekoliko. Jedna ti je nekad dovoljna.

foto: Youtube/MegaComFilm

Koja vam je bila prekretnica u karijeri?

- Denis Murić je stalno govorio da je on od mene stvorio glumca, pa ću reći da je to bio film "Ničije dete". Posle tog filma je došla i "Vlažnost".

Odbijate li sada uloge?

- Ne odbijam uloge. Jednostavno nekad nisi u mogućnosti da igraš paralelno u tri ili četiri filma ili serije. Ulogu baš moram da odbijem kad je loše napisana.

foto: Instagram

Trenutno snimate seriju "Sumpor"?

- Radim s Miloradom Milinkovićem. Igram lika Đorđa Čogurića, kojeg sam već tumačio u filmu "Što se bore misli moje". Radnja se dešava 20 godina kasnije u odnosu na film. Fizički je najzahtevnije, jer ćopam. Svi misle da je to lako. Nije to lako u mojim godinama.

Igrate i u pozorištu, a čujemo da će predstava "Crna kutija" dobiti i film. Da li ćemo vas tu gledati?

- Niko me nije zvao. Napustio sam predstavu "Crna kutija" jer nisam mogao da se uklopim s rasporedom Beogradskog dramskog pozorišta. Isti razlog je i odlazak iz komada "Smrt i devojka" u Bitefu. Nisam želeo da kočim kolege da je igraju i da bi predstava nastavila da živi.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

