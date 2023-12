KOLIKO VAS JE BLAM OD 0 DO MEGAN KOJA POKUŠAVA SINA DA PREDSTAVI PAMETNIJIM: Potez vojvotkinje skinuo njenu fasadu OBIČNE SMRTNICE

Novi dan, nova Megan/Hari drama. Sada to više nije ni iznenađenje, reklo bi se, ali ipak, činjenica je da taman kada se pomisli da vojvoda i vojvotkinja od Saseksa više ne mogu iznenade svojim postupcima, gotovo odmah sve demantuju.

Ovog puta su "obrnuli igricu" i to zbog izjave o njihovom sinu Arčiju. Naime, Megan se pojavila na promociji filma "The After" čiji je autor njen dobar prijatelj Misan Harimen i tom prilikom je otkrila i šta je njen sin Arči tražio kao novogodišnji poklon, piše Page Six.

A new picture with Meghan and Archie mum and son, absolutely gorgeous #MeghanMarkle #Archie ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/bNqVZ4V4VT — romano🇯🇲🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇧🏳️‍🌈🇪🇺 support🇺🇦 (@romano114) November 30, 2022

Najpre je rekla da je Arči zaljubljenik u fotografiju, i da je "na to uticao rad Misana Harimena". "Inspiracija je snažna", poručila je i dodala: "Naš četvorogdišnjak", pa dodala, "naš sin koji ima četiri i po godine. Jer bi rekao: 'Ne, nemam četiri godine, imam četiri i po'."

"Misan mu je pokazao kako fotografiše kada je poslednji put bio sa nama, a ja sam Arčiju kupila foto-aparat kada je Harimen bio poslednji put sa nama. Poručio je: 'Ali to nije Leica kao što Misan ima'".

Potom je rekla i kako je tekao ostatak razgovora. "Rekla sam mu: "Nećeš dobiti Leicu! Čak ni za Božić" i obratila se prijatelju: "Zato ti hvala na inspiraciji u svim segmentima".

Naravno, nije trebalo dugo da se negativni komentari zaređaju na mrežama. Prvo što je mnogima smetalo je njena izjava da je "Misanov rad uticao na Arčija".

"Dete od 4 godine ne može da razume nečiji rad. Može da ga zanima fotografija, da želi da fotka, ali suviše je mali da shvati", "Koliko vas je blam od 0 do Megan zbog ovih izjava", "Predstavljaš sina kao da je neki "wonderkid" koji razume nečiji rad. Suviše je mali, pusti ga da uživa u detinjstvu", "Baš on zna šta je Leica"... pisali su na mrežama.

Sa druge strane, bilo je i onih koji su isticali da je Arči suviše mali za profesionalnu opremu, te da je dobro što mu Megan neće kupiti skup aparat, iako je i tu bilo komentara da "izigrava običnu smrtnicu bez para".

Čini se da štagod Megan uradi ili kaže nekome ne odgovara, a da li je Megan zaista pokušala sina da predstavi pametnijim ili je sve bilo kako kaže, ostavljamo vama da procenite.

