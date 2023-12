"TERAO ME JE DA URINIRAM PO NJEMU I DA IMAMO TROJKU" Demi Mur i dalje ima TRAUME iz braka s Eštonom Kučerom, on konačno progovorio

Ešton Kučer je u srećnom braku sa Milom Kunis i njih dvoje važe za jedan od najstabilnijih parova Holivuda. Međutim, ovaj glumac nije oduvek bio idealan muškarac i džentlmen. To je priznala i sama Mila, koja je mu je otvoreno rekla da je "bio kreten", prvenstveno misleći na njegovo ponašanje u braku sa Demi Mur.

"Da, bio si sero*a dobre dve godine", rekla mu je Mila Kunis, što je Ešton Kučer sam obelodanio u intervjuu za "Esquire" u feburaru ove godine.

foto: Profimedia

Podsetimo, Kučer je pre Mile bio u braku sa 16 godina starijom koleginicom Demi Mur, a bili su zajedno od 2003. do 2013. godine. Međutim, istina o njihovom odnosu isplivala je tek 2019, kada je Demi objavila memoare o svom životu, "Inside Out", između ostalog osvrnuvši se na ljubav sa Eštonom.

Ispostavilo se da ništa nije bilo onako idilično kako je to javnost videla - glumica je u memoarima otkrila ju je Kučer varao, ali i da je pristajala na mnogo toga što nije želela, a sve kako bi ugodila suprugu. Osim seksa utroje, otkrila je i da ju je Ešton zamolio da urinira po njemu: "Bilo je tako ponižavajuće i odvratno, još uvek imam traume zbog naše veze".

foto: Profimedia

Demi u knjizi tvrdi i da je Kučer namerno javno delio njene intimne fotografije samo kako bi je posramio u javnosti. Ona je istakla da je to bio njegov način da se obračuna sa njom kada bi preterala sa alkoholom. Kada bi se napila, on bi podelio neku od sramotnih fotografija.

"Bilo je to vrlo zbunjujuće. On me je podsticao da pijem, ali kad bih preterala, dao bi mi do znanja kako se oseća pokazivanjem fotografija poput one na kojoj sam naslonila glavu na WC šolju veče pre. Činilo se kao šala, ali zapravo me je osramotio", rekla je.

foto: Printscreen X

Pomenuta fotografija na kojoj je Demi u belim gaćicama nagnuta datira iz 2009. godine, kada je par imao najviše problema u braku, kako ona sama priznaje. Fotografija s opisom "Ššššš, nemojte reći ženici" tada je izazvala bes fanova slavnog para.

Kučer posle Deminih memoara nije mnogo pričao o tome u javnosti, niti je pokušavao da se opravda - uglavnom je isticao da postoji i njegova strana priče. No, sada je za "Esquire" rešio da progovori o razlazu sa Mur, ali s druge strane, zadržao se na opštim mestima.

foto: Profimedia

"Ništa ne čini da se osećate toliko neuspšenim kao razvod. Razvod je jedan veliki, prokleti neuspeh. Niste uspeli u braku", rekao je on i prisetio se kako su ga njegove kolege ogovorale posle čitavog skandala sa Demi, i to dok je bio u prostoriji.

"Govorili su da je to ponižavajuće i sramotno", rekao je Kučer.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

