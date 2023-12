"BEN I JA JOŠ UVEK IMAMO TRAUME" Džej Lo konačno priznala zašto je pre 20 godina OTKAZALA VENČANJE s Aflekom: "Morala sam"

Dženifer Lopez otkrila je da ona i suprug Ben Aflek "oboje imaju posttraumatski stresni poremećaj" zbog žestoke medijske pažnje koju su trpeli kad su prvi put bili zajedno.

Pevačica i glumica, koja se trenutno priprema za izlazak svog nadolazećeg albuma "This Is Me…Now" - nastavka njenog albuma iz 2002, "This Is Me…Then", i njegovog pratećeg filma, otkrila je tu uznemirujuću činjenicu u novom intervjuu za "Variety" objavljenom u sredu. Prema Page Sixu, njen novi film dokumentovaće njenu romansu sa zvezdom filma “Gone Girl”, ali stavljanje njihovog privatnog života u centar pažnje čini je nervoznom.

- Doduše, sad smo stariji. Mudriji smo i znamo šta je istinski važno u životu. Naučili smo i da nije toliko važno šta drugi ljudi misle. Bitno je biti verodostojan sebi - ističe popularna Džej Lo.

- Kao umetnici, moramo da sledimo svoje srce. Radim nešto za šta možda svi nisu mislili da je najbolja ideja, ali ja sam to morala da uradim - objasnila je dalje pevačka zvezda za "Variety".

U najavi za njen nadolazeći film, u kom je Aflek koscenarista, Lopez je uključila pismo koje joj je napisao 2002, kada su bili u vezi.

Na pitanje da li je novi film prema scenariju igrani ili dokumentarac, pevačica je samo rekla da se "film mora pogledati da bismo ga razumeli".

- Zovem ga "muzičkim iskustvom". Ako postoji muzika, možete je videti, možete je čuti i možete je doživeti - ističe Lopez.

Podsetimo, Džej Lo i Ben prvi put su počeli da se zabavljaju nakon što su se upoznali na snimanju njihovog filma "Gigli" 2003. godine. Tada su se upustili u romansu, ali katastrofalni rezultat na bioskopskim blagajnama koji je popratio film ocrnio je njihovu vezu. Njihov odnos je postao i pravi mamac za tabloide, dodajući još veći pritisak na vezu. Benifer, kako su ih često nazivali početkom 2000-ih, raskinuli su nedugo nakon što je Džej Lo otkazala venčanje 2003. godine.

Ubrzo nakon toga Lopez se udala, ali i razvela od Marka Entonija, s kojim ima 15-godišnje blizance Maksa i Emu.

U međuvremenu, Aflek je u braku, koji je trajao od 2005. do 2018. godine, dobio troje dece s bivšom suprugom Dženifer Garner, Vajolet (18), Serafinu (14) i Semjuela (11). Lopez i Aflek obnovili su svoju romansu 2021, a venčali su se u Las Vegasu 2022. godine.

