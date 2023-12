CRKVA JE BILA PARAVAN ZA ORGIJE Muzička diva odrasla uz oca OGREZLOG U BLUDU, rodila sa 13 godina a muž kriminalac ju je DOKUSURIO

Otac legendarne Arete Frenklin bio je blizak s Martinom Luterom Kingom. Nosio je skupocena odela i cipele od aligatorske kože. Zbog slave se još gore ponašao pa je napravio dete jednoj 12-godišnjakinji. Crkva mu je bila paravan za orgije koje su nazivali 'seks cirkusom'.

Kada je Areta imala šest godina, roditelji su joj se razveli, a ona se sa tri sestre i bratom preselila kod bake za koju je kasnije više puta naglasila da joj je bila najveća podrška i oslonac u životu. Četiri godine nakon preminula joj je majka, što je bio još jedan veliki životni udarac.

'Ni ne sećam se kako je izgledao moj život dok su mama i tata bili zajedno. Pamtim da su se veoma često svađali, a da smo moje sestre i ja u tim trenucima puštale što glasniju muziku, kako ne bismo čule ružne reči koje su jedno drugom upućivali.Možda grubo zvuči, ali mi je bilo pomalo drago kada su se rastali, a nas poslali kod bake', rekla je svojevremeno pevačica. Dodala je kako je odrasla preko noći nakon mamine smrti.

Muzikom je počela da se bavi s 13 godina, kada je ostala trudna i povukla se. Dve godine kasnije ponovo je bila trudna, a o deci, kao ni o njihovom ocu, nije htela govoriti, piše Stil.

'Veoma mlada sam postala majka. Nikada im nisam rekla ko im je otac, niti ću to učiniti. Znam da je to sebično, ali jednostavno to je tajna koju ću odneti u grob', ispričala je. Zbog posla je sinove ostavljala kod bake, a kasnije je rekla da je to bila fatalna greška.

'Znam da u tom trenutku nisam bila dobra majka, napravila sam grešku što sam sinove ostavila kod moje bake, ali nisam imala izbora. Bio mi je potreban novac da bih ih izdržavala, a znala sam samo da pevam. Njima nikada ništa nije falilo u materijalnom smislu, ali se kajem što sam im uskratila majčinsku ljubav i zameram sebi što nisam učestvovala u njihovom odrastanju. Kasnije kada sam malo stala na noge i postala neko i nešto, trudila sam se da im se što više posvetim. Oni su moji zlatni dečaci', ispričala je.

Na poslovnom planu doživljavala je samo uspehe i svi su se divili njenom snažnom vokalu, ali na privatnom planu nije sve bilo baš idealno. S 19 godina se prvi put udala, za Teda Vajta, a njen otac nije odobravao tu vezu.

Areta se prvi put udala 1961. godine za Teda Vajta. Tada joj je bilo tek 19 godina, a uskoro je za nju počeo pakao. Sama je isticala da njen otac od početka nije odobravao tu vezu. Ted je bio ulični kriminalac i njenu je karijeru finansirao novcem koji je zaradio od prostituki. Areta je utehu potražila u alkoholu, a 1967. je na nastupu, pevajući hit 'Respect' pala i slomila ruku.

Kraljica soula ponašala se razvratno, odala se piću, a prema deci se ponašala kao da su joj sluge. Psihički je bila loše i osećala je veliki pritisak muzičke industrije.

Njena sestra je jednom prilikom istakla kako se Areta plašila da nije dovoljno dobra pevačica, dovoljno lepa kao žena i dovoljno posvećena kao majka.

'Ne znam kako to da nazovem osim dubokom nesigurnošću. Branila se tako što je ili pila dok ne prestane anksioznost ili, kada je to prestalo delovati, na neko vreme bi nestala, pribrala se i vratila na scenu s krunom nepristupačne dive'. Areta je preminula 2018. bez overenog testamenta, ali je rukom napisan testament pronađen ispod jastuka na kauču u njenoj kući.

