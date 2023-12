OTKRIVENA POTRESNA ISTINA O SMRTI ŠONA KONERIJA Evo kako su izgledali POSLEDNJI DANI legendarnog glumca! "Bio je u užasnom stanju"

Blizak prijatelj legendarnog glumca Šona Konerija u novoj knjizi "Connery, Sean Connery: Before, During, and After His Most Famous Role" autora Herbija Džej Pilata progovorio je o poslednjim danima slavnog Oskarovca. Konerijev prijatelj Brendan Linč otrkio je da je posetio glumca neposredno pre smrti, te da se tih trenutaka priseća sa velikom tugom.

Podsetimo, prvi filmski Džejms Bond preminuo je u svojoj kući na Bahamima 31. oktobra 2020. u 1.30 ujutru. Imao je 90 godina. Navedeno je da je umro od "pneumonije, respiratorne insuficijencije, starosti i atrijalne fibrilacije". No, njegova supruga Mišelin priznala je da je glumac pre smrti vodio i dugu bitku sa demencijom.

"Kako mu nimalo nije bilo dobro, Mišelin me je zamolila da ga vidim bar kratko na kraju. Nije želeo da se oko njega motaju ljudi koje nije poznavao, pa sam ja svratio u posetu", citiran je Linč u gore navedenoj knjizi.

"Plakao sam jer sam video ovu planinu od čoveka, ljudsko biće monumentalnih dostignuća, u tako užasnom stanju - slabašnog (i mentalno i fizički), nesposobnog da nastavi razgovor ili završi rečenicu. Videti njegovo telo tako slabo i manjkavo na samom kraju... bilo je veoma tužno. Pokušali smo da razgovaramo. Pokušao sam da mu kažem šta se dešava u svetu sporta, uprkos tome što sam znao da on zapravo ne shvata sve", dodao je.

"Ako je neko izgledao kao filmska zvezda, to je bio Šon Koneri. Ali pred kraj, dok je bio slab, bilo ga je teško gledati. Bilo je teško to videti", zaključio je Pilato, autor knjige.

