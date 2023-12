PREMINUO GLUMAC KOJI JE SLAVU STEKAO U IGRICI KOJU SRBI OBOŽAVAJU: Imao je samo 56 godina, a pokosila ga je opaka bolest

Kamar de los Rejes, portorikanski glumac je preminuo u 56. godini. On je preminuo na Badnje veče (po Gregorijanskom kalendaru) u Los Anđelesu posle kraće bolesti.

Kako je porodica objavila, borio se sa rakom.

foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Najpoznatiji je po ABC seriji "One Life to Live" u kojoj je glumio problematično policajca, kao i negativcu Raulu Menendezu u igrici "Call of Duty: Black Ops II".

Takođe je u filmu "Nikson" Olivera Stouna iz 1995., kao i "Love&Suicide" iz 2005. godine. tokom godina se pojavljivao u brojnim serijama - " Sleepy Hollow", "The Rookie", "All American" koja je bila i poslednja u kojoj se pojavio.

foto: Avalon / Avalon / Profimedia

Iza njega je ostala supruga Šeri Saum kojom se oženio 2007. godine i blizanci, kao i sin iz prvog braka Kejlen.

Rođen je u San Huanu u Portoriku, a odrastao je u Las Vegasu, da bi se osamdesetih preselio u Los Anđeles ne bi li se probio na glumačkoj sceni.

