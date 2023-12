"PRINC NE PRIČA VIŠE SA MNOM JER SAM OČITO PREVIŠE PRIČAO" Igra kralja u "Kruni", bio je BLIZAK S HARIJEM, a ovo mu NIJE OPROSTIO

Dominik Vest i princ Hari više ne razgovaraju, a glumac je otkrio da je razlog to što je druga strana zaključila kako je previše - brbljiv.

"Nekako smo izgubili kontakt jer sam rekao previše na jednoj konferenciji za novinare, pa nakon toga više nismo razgovarali", izjavila je zvezda serije "Kruna" tokom gostovanja u "Sunday Morning" na Times Radiju, donosi US Weekly.

foto: Netflix / Everett / Profimedia

Vesta, koji glumi kralja Čarlsa III u Netfliksovoj seriji, voditeljka Kejt Meken dodatno je naterala da elaborira više o svom prekidu prijateljstva s vojvodom od Saseksa. Vest je pojasnio kako je do njihovog razmimoilaženja došlo godinu dana nakon što su se vratili s dobrotvorne manifestacije "Walking With the Wounded" 2013., putovanja s povređenim veteranima kroz Antarktik. Iako glumac nije iznosio pojedinosti, očito se referisao na svoje komentare na konferenciji za medije 2014.

foto: TIM ROOKE / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Hari je u velikoj meri bio deo tima. Čini se da se specijalizovao za izgradnju toaleta. Sagradio je ovu neverovatnu zupčastu strukturu s blokovima kao zaštitu od vetra, a ona je imala čak i držač za toalet papir", rekao je tada Vest (54), kako podseća US Weekly.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Mislim da su me pitali šta smo napravili. I šta smo učinili da proslavimo kad smo stigli tamo i ja sam verovatno rekao previše", zaključio je sada glumac. Vest, koji je u "Kruni" od pete sezone serije, objasnio je kako se Harijevo i njegovo prijateljstvo završilo pre više od 10 godina, te da zato nije mogao da pita Harija (39) za savet kako glumiti njegovog oca čarlsa. Početkom meseca, Vest je takođe otkrio da je sprečio svog 15-godišnjeg sina Šenana Vesta da glumi mladog princa Vilijama u šestoj sezoni.

foto: Netflix / Everett / Profimedia

"Nije mi se baš svidela scena u dvorcu Balmoral u kojem mladom princu govore da mu je umrla majka", objasnio je Dominik, dodajući da je njegov sin napravio sjajan posao glumeći tinejdžera Vilijama u prethodnoj sezoni. U međuvremenu, Hari je priznao da je gledao seriju i da mu je prijatnije kako producenti pričaju priču o njegovoj porodici u poređenju s drugim projektima koji su snimljeni o njima.

(Kurir.rs/ US Weekly/ Jutarnji.hr/ L. S)

Bonus video:

03:21 PRINC HARI JE ILI LICEMERAN ILI SAMO GLUP Novinarka: Njegov prljav veš odgovara dvoru U SVAKOJ GENERACIJI POSTOJI OSOBA KAO ON