Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva presudio je u petak da je princ Hari bio žrtva "ekstenzivnog" hakovanja telefona, javlja CNN. Prema presudi, Mirror Group Newspapers (MGN) moraju vojvodi od Saseksa da isplate oko 180.000 dolara odštete.

Sud je presudio da je 15 članaka o princu Hariju napisano na temelju informacija koje nisu dobijene ilegalno. U to spada hakovanje telefona, kao i angažovanje privatnog detektiva. Sud je dobio 33 članka za razmatranje.

Hari i još troje ljudi tužili su British newspaper group koja je izdavač novinama The Daily Mirror, The Sunday Mirror i Sunday People zbog ilegalnog prikupljanja informacija. Tvrdio je kako je bio žrtva MGN-a čak 15 godina, i to od 1996. godine.

- Pozdravljamo današnju presudu koja će nam dati potrebnu jasnoću da nastavimo dalje i iza sebe ostavimo stvari koje su se zbile pre više godina - rekao je portparol MGN-a, te dodao da su se za greške u prošlosti izvinili, preuzeli potpunu odgovornost i platili traženu kompenzaciju, navodi Rojters.

