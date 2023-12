KRALJICA BOŽIĆA OTPEVALA NAJVEĆI PRAZNIČNI HIT, A EVO KOLIKO NOVCA JE OD TOGA ZARADILA: Uzima milione svake godine zbog nje!

Retko šta najavljuje prazničnu sezonu više od hita Maraje Keri "All I Want for Christmas Is You".

Pesma "All I Want for Christmas Is You" je postala sinonim za božićne praznike i teško je otići bilo gde u ovo doba godine, a da je ne čujete.

Za Maraju Keri je ova pesma poklon koji ne prestaje da prima. Billboard procenjuje da je pevačica prošle godine od pesme zaradila 1.86 miliona dolara, dok prema studiji The Economist-a iz 2016. Keri svake godine zarađuje prosečno 2.5 miliona dolara od tantijema. Pesma objavljena 1994. mogla bi da premaši 100 miliona dolara ukupne zarade u 2023. godini, tvrdi izveštak Associated Press-a, a prenosi Index.

"All I Want for Christmas Is You" dostigla je milijardu strimova na Spotifaju u decembru 2021. i bila je broj 1 na Billboardovoj listi Hot 100 poslednje četiri godine zaredom. Keri je tokom godina zaradila milione dolara zahvaljujući svojoj uspešnoj muzičkoj karijeri, turnejama i sponzorima, a pevačica ima procenjenu neto vrednost od 350 miliona dolara, prema Celebrity Net Worth-u.

Postavila je tri Ginisova svetska rekorda 2019. godine, među kojima je i naslov najstrimovanije pesme na Spotiaju u 24 sata. U jednom danu u decembru 2018. strimovana je više od 10.8 miliona puta, a ponovo je oborila rekord 2022. godine s 21.3 miliona strimova.

