"KRALJICA BOŽIĆA" NEMA VREMENA ZA TUGOVANJE Raskinula vezu s 14 godina mlađim pa otputovala na omiljenu zimsku destinaciju SLAVNIH

Pevačica i vlasnica najpoznatijeg božićnog hita "All I Want For Christmas Is You", Maraja Keri, božićne parznike provodi u Aspenu, omiljenoj zimskoj destinaciji slavnih u Koloradu. Maraja je snimljena u šetnji Aspenom, a pažnju je privukla svojim autfitom.

Nosila je, između ostalog, grejače za uši s potpisom Šanela i Barberi pončom.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Raskinula sa Tanakom nakon sedam godina veze

Nije poznato sa kime je Maraja na odmoru u Aspenu, s obzirom na to da je nedavno raskinula sedmogodišnju vezu s 14 godina mlađim plesačem Brajanom Tanakom. Kako je saznao Page Six, razlog raskida bio je taj što Tanaka želi da ima decu, ali Keri ne želi.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"On želi da ima porodicu. Ona se ne slaže s tim", rekao je izvor. Maraja sa svojim bivšim suprugom Nikom Kenonom ima 12-godišnje blizance Morokana i Monro. Tanaka, s druge strane, nema decu.

(Kurir.rs/Index/T.B)

Bonus video:

01:36 SRBI SKIJALI U FULU I ETO ZARAŽAVANJA: Prof. Kočović objasnio zašto je korona ponovo buknula (KURIR TELEVIZIJA)