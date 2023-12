BREDOV SIN PREZREO JE OCA, A ANĐELINU ČUVAO KAO "MALO VODE NA DLANU": Nove fotke otkrile PRAVU ISTINU njihovog odnosa (FOTO)

Nakon svetske pomame za proslavom 60. jubilarnog rođendana Breda Pita i njegovom romansom sa Ines de Ramon, Anđelina Džoli pojavila se u javnosti, dan za danom. Nasmejana i raspoložena glumica u svom prepoznatljivom modnom maniru, siguro zna da se analizira svaki njen potez u javnosti pa ni osmeh nije slučajnost. Reakcija bez reči je najbolji odgovor, ponekad. Holivudska zvezda bila je u najboljem društvu i nažalost njenog bivšeg supruga Breda Pita ne viđamo u sličnim situacijama.

Anđelina Džoli nastavlja da uspešno vodi modni brend Atelier Jolie, obišla je juče modnu kuću u Njujorku sa sinovima Paksom (20) i Noksom (15) i ćerkom Zaharom (18). Glumica ima i sina Medoksa (22) i ćerke Šajlo (17) i Vivijen koja je Noksova sestra bliznakinja.

I dok se ona godinama pojavljuje u javnosti sa decom, Breda Pita sa njegovim sinovima i ćerkama nismo videli godinama. Ima naznaka da je u dobrim odnosima jedino sa biološkom decom kao i da su se Zahara, Paks i Medoks odrekli njegovog prezimena pa koriste samo majčino prezime.

Izvori bliski njemu rekli su da on želi samo najbolje svojoj deci pa i da je popravio odnose sa njima ne precizirajući na koje naslednike se to odnosi.

Podsetimo, Anđelina Džoli optužila je bivšeg supruga da je 2016. u avionu napao nju i decu. Najviše se u početku pisalo o njegovom navodnom sukobu sa Medoksom d abi kasnije isplivali i ostali detalji.

Prošlog meseca saznalo se za poruke koje je Paks preko instagrama pre više godina upućivao ocu, nazvavši ga "se*onja svetske klase" zbog kog njegova deca drhte od straha.

"Pretvorio si živote mojih najbližih u konstantan pakao. Možeš sebi i svetu da govoriš šta god želiš, ali istina će jednog dana isplivati na video. Srećan Dan očeva, ti je*ebo ljudsko biće", napisao je Paks na Instagramu 2020. Rečenica prepune uvreda u kojima on oca naziva go*nar šokirale su javnost iako se zna da su njihovi porodični odnosi ozbiljno uzdrmani.

Anđelina Džoli usvojila je sina Paksa 2007. u sirotištu u Vijetnamu, imao je tri godine i njegova biološka majka zavisnica od heroina ostavila ga je kao novorođenče. Godinu dana kasnije usvojio ga je i Bred Pit.

Paks je poruku objavu na privatnom profilu, objavio je i sliku Breda Pita sa Oskarom u ruci koji mu je uručen zbog uloge u filmu "Once Upon a Time...in Hollywood".

Kad su se Pit (59) i Džoli (48) razveli 2016. samo dve godine nakon što su se venčali na privatnoj ceremoniji u Francuskoj, deca su ostala sa majkom. Izvor je potvrdio da se radi o profilu Paksa Džolija Pita: "To je račun koji koristi za prijatelje - uglavnom prijatelje iz škole. Nikada ne govori mnogo o svojim roditeljima, drži to za sebe sebe, tako da je to bilo neobično".

Paks je bezbroj puta u javnosti pokazao koliko podržava majku i pazi na nju, tako što joj je uvek otvarao vrata na automobilu i štittio od paparaca. I dalje je njena velika podrška.

Sin Breda Pita i Anđeline Džoli rekao je da se bavi “digitalnim i mešovitim medijima” pod pseudonimom Embtto. Sarađivao je sa majkom na više filmova, Pit nije to podržavao kao ni odluku bivše supruge da se sa decom pojavljuje na crvenom tepihu.

Slike iz Njujorka donele su i dosta zanimljivih modnih detalja, Anđelina Džoli se ne odriče glomazne Saint Lauren torbe koji je njen omiljeni asesor, a njena ćerka Zahara koja pohađa koledž Spelman u Atlanti, nosila je Celine narukvicu.

"Oni su najzanimljiviji ljudi u mom životu i moji moji bliski prijatelji. Mi smo sedmoro veoma različitih ljudi, što je naša snaga”, rekla je Anđelina o svojoj deci ranije ovog meseca za časopis WSJ ističući da su svima morale da zacele rane nakon njenog burnog rzvoda od Breda Pita.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

