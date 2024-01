MERIL STRIP U VEZI S OVIM GLUMCEM POSLE RAZVODA? Bio SILA OD KOMIČARA pa se našao na stubu srama, a sad ga spajaju sa NJOM (FOTO)

Holivud bi mogao da dobije novi par, mogao bi... Slavna glumica Meril Strip koja se rastala od supruga Dona Gamera posle više decenija braka, možda ima novu ljubav. U oktobru prošle godine saznalo se da se razvela od višedecenijskog partnera, i to pre šest godina. To se držalo u tajnosti dugo, a sada se šuška da ikona svetskog filma više nije singl. Glasina ili istina? Kada čujete ko je u pitanju, oduševićete li se. Ili možda ne.

Misterija i stalno postavljanja pitanja "da ili ne" prate i seriju u kojoj Meril Strip glumi uz kolegu sa kojim je sada povezuju.

foto: Meril Strip

O tome se šuška određeno vreme, a glasine su se pojačale nakon Zlatnog globusa (sedmi januar, Los Anđeles) gde su se oboje pojavili i sedeli za istim stolom. Oboje su bili nominovani za uloge u seriji "Only Murders in the Building", nisu pobedili, ali je zato nova tema ta polemisanje isplivala na površinu - DA LI SU MERIL STRIP I MARTIN ŠORT U VEZI?

Zanimljiv i neočekivan spoj. Scenarista pomenutog Hulu sitkoma Luj Virtel objavio je na X/Tviteru "Zabavljaju li se Meril strip i Martin Šort... jer ako je to istina... to je kao da su Džin Vajlder i Gilda Radner pomnoženi sa Mel Bruks i En Bankroft".

Glumci su u hit seriji u tajnoj vezi, a da li su to i iza kamera?

Njegov portparol je za The Messenger izjavio: "Oni su samo jako dobri prijatelji, ništa više".

Meril Strip je u braku sa Gramerom dobila četvoro dece, sa kolegom Džonom Kazelom koji je umro od raka pre više godina, doživela je veliku ljubav. Martin Šort je od 1980. do 2010. bio u braku sa Nensi Dolman, ima troje dece.

Šort je veoma poznaanti komičar, ali se u poslednje vreme našao na meti kritika u kojima se ističe da više nije dovoljno dobar u svom poslu. "Slate" je objavio članak pod naslovom “Why We Keep Putting Up With Martin Short”, gde se on opisuje “poražavajuće nezabavan”, a Dan Kojs je u članku napisao: “Tokom njegove evolucije od istaknute osobe u skeč-komediji, filmske zvezde koja se muči u karijeri, dvostruko neuspešnog voditelja tak šou emisije, do entuzijastičnog čoveka koji peva i pleše, naborao mi se nos.

Svaki put kad on obuče glupu odeću ili kaže nešto nečuveno ili pravi šale, poželim da kažem: "Zašto si takav?”.

Međutim, mnogi brane Martina pa na mrežama dele isečke kratkih filmova iz SNL-a, njegove epizodne uloge u sitkomima poput Curb Your Enthusiasm, Arrested Development i Modern Family, kao i njegovi intervjui, piše independent.co.uk.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa