"NA OVO NISMO BILI SPREMNI" Fanovi Metjua Perija U SUZAMA zbog trenutka s dodele Emi nagrada (VIDEO)

Tokom sinoćnje 75. dodele Emi nagrada, odata je počast umetnicima koje smo izgubili u poslednjih godinu i po dana. Segment In Memoriam uvek izaziva suze, a obožavatelji Metjua Perija bili su posebno pogođeni kada je puštena tematska pesma iz serije "Prijatelji".

Muzičar Čarli Put izvodio je pesmu "See You Again" dok su se na ekranu pojavljivala imena i fotografije preminulih umetnika. Poslednja fotografija koju su prikazali bila je glumca Metjua Perija, te je Čarli (uz pomoć pratećih vokala) otpevao deo pesme "I'll Be There For You".

Ljudi na društvenim mrežama bili su dirnuti.

"Emiji tako odaju počast Metjuu Periju. On će uvek biti tu za nas", "Vau, tematska pesma iz 'Prijatelja'/ posveta Metjuu Periju na dodeli Emija stvarno me oduševila", "Nisam bila spremna za Metjua Perija na kraju", komentarisali su.

Na Emijima je odata počast brojnim preminulim umetnicima, a među njima su Suzan Somers, Stiven "tWitch" Bos, Pol Rubens, Barbra Volters, Lesli Džordan, Lens Redik, Ričard Raundtri, Angus Klaud...

