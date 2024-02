MARGO ROBI KONAČNO REKLA ŠTA MISLI O NOMINACIJAMA ZA OSKARA: Ceo svet zaludela ulogom, a sada nije ni među takmičarima za nagradu

Velika bura podigla se nakon što su 23. januara saopštene nominacije za predstojeću dodelu Oskara (10. mart, Los Anđeles). Dosta polemike pokrenula je činjenica da glavna glumica filma "Barbie" i Margo Robi i rediteljka ovog ostvarenja Greta Gervig nisu među nominovanima. Ova glumačka zvezda nije se odmah oglašavala povodom nominacija, za razliku od Rajana Goslinga kome je uloga Kena donela nominaciju u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Margo Robi prisustovala je u utorak SAG-AFTRA projekciji filma "Barbie". Rekla je da je rediteljka Greta Gervig trebalo da bude nominovana jer "ono što je ona uradila jeste stvar koja se događa jednom u karijeri, jednom u životu":

- Greta je učinila skoro sve što bi redatelj mogao da uradi da to zasluži - stvaranje ovog sveta i uzimanje nečega što nije imalo inherentnu vrednost za većinu ljudi i stvaranje globalnog fenomena. Razočaravajuće je što je nema na toj listi.

Istakla je da je fantastično što je film dobio osam nominacija. "To što su svi dobili pohvale koje su dobili je jednostavno neverovatno, i to priznanje za najbolji film", istakla je Margo Robi koja je deo produkcije filma, što je takođe dovelo do nominacije ("Barbi" je nominovan i u kategorijama za najbolji adaptirani scenario, najbolju originalnu pesmu, najbolju kostimografiju i najbolju scenografiju).

Šta Margo Robi misli o tome što je nema na listi nominovanih za najbolju glavnu ulogu iako mnogi misle da je zaslužila da se nađe na toj listi, takvo mišljenje ima i Rajan Gosling? "Nema šanse da budete tužni kada znate da ste ovako blagosloveni", poručila je.

Nastavila je priču o filmu: "Nameravali smo da uradimo učiniti nešto što bi promenilo kulturu, uticalo na kulturu, jednostavno imalo uticaja. I to je već učinjeno... mnogo više nego što smo ikada sanjali. I to je zaoista najveća nagrada koja može da proizađe iz svega ovoga. Reakcije ljudi na film bile su najveća nagrada celog ovog iskustva. Nikada nisam biila deo nečeg ovakvog. Ne na ovaj način. … Još se osećam veoma drugačije. I ne mogu da se setim kada je neki film imao ovakav uticaj na kulturu i neverovatno je biti u centru oluje".

