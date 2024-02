"BEDEM" JE SPECIFIČNA PESMA I KAO TAKVA MISLIM DA ĆE BITI VELIKO IZNENAĐENJE Hristina Vuković o takmičenju "Pesma za Evroviziju"

Hristina Vuković jedna je od ovogodišnjih kandidata za takmičenje "Pesma za Evroviziju". Hristina je mlada muzička umetnica, poreklom iz Crne Gore koja je završila psihologiju ali je ipak uplovila u muzičke vode. Na ovogodišnjem takmičenju "Pesma za Evrovizju" predstaviće se numerom pod nazivom "Bedem", što je ujedno i naziv za njen prvi album, za koju kaže da odudara od evrovizijskog stila, ali da će se baš kao takva dopasti određenom delu publike Tom prilikom je za Kurir otkrila koja su njena očekivanja u ovom muzičkom formatu, kao i šta poručuje mladim izvođačima koji žele da se okušaju u ovakvoj vrsti takmičenja.

1. Koji je tvoj motiv za učešće na takmičenju “Pesma za Evroviziju”?

Kako sam ove godine izdala svoj debitantski kantautorski album “Bedem” u izdanju PGP RTS-a i Croatia Records-a, pomislila sam da bi festival “Pesma za Evroviziju” bio divna prilika da se moj rad predstavi široj publici. Nimalo slučajno nisam odabrala pesmu po kojoj sam i nazvala album – “Bedem” je pesma na koju sam posebno ponosna i iako odudara od uobičajenog evrovizijskog stila, mislim da može da bude interesantna određenoj publici do koje na ovaj način želim da stignem.

foto: Vojislav Gelevski

2. Šta očekuješ na predstojećem takmičenju?

Pre svega očekujem dobru zabavu, efektno predstavljanje svoje pesme i uživanje u nastupima kolega. Za mene muzika nije takmičenje – čak i kada formalno jeste, cilj je pre svega da slavimo muziku i različitosti. Iako se ozbiljno spremam sa svojim timom već mesec dana, ne opterećujem se plasmanom, već želim da što bolje izvedem svoju pesmu.

foto: Vojislav Gelevski

3. Vidimo da si već bila deo jednog velikog muzičkog formata, pa da li imaš tremu za ovaj?

Trema je prisutna – u pitanju je veliki i važan nastup za mene, s obzirom da se prvi put obraćam tako širokom auditorijumu izvodeći muziku koju sam sama pisala/komponovala. Trudim se da tremu pretvorim u podstrek i radujem se nastupu.

foto: Aleksandar Dmitrović

4. Šta bi poručila ostalim mladim izvođačima koji imaju želju da se prijave za ovakvu vrstu takmičenja?

Poručila bih im da se pripreme na nekoliko meseci intenzivnog rada koji jeste naporan, ali i izuzetno nagrađujući. Poručila bih im i da se ne plaše da budu baš to što jesu, jer je umetnički identitet važniji i snažniji od priklonjavanja bilo kakvom trendu. I, na kraju, poručila bih im i da ne zaborave da se dobro zabave!

foto: Vojislav Gelevski

5. Koliko dugo si se pripremala za ovo takmičenje?

Na pesmi sam radila preko godinu dana, mada nisam planirala da je prijavljujem za takmičenje tada. Za sam nastup se pripremam već mesec dana, a kako ima još manje od mesec dana do samog takimčenja – možda su dva meseca neka realna procena. Na kraju, mogu i polu-šaljivo da zaključim da sam se za predstavljanje svoje muzike spremala čitav život – svaki ton, stih, uložen trud i istrajnost je doveo do ovog, za mene važnog trenutka. U svoj rad sam uložila mnogo ljubavi i nadam se da će to publika prepoznati.

foto: Vojislav Gelevski

(Kurir.rs/Tatjana Badarević)

Bonus video:

00:59 ČOVEK KOJI JE DOVEO EVROVIZIJU U SRBIJU! Vladimir Graić: Uragankama fali FAKTOR SREĆE da bi ostvarile svetsku karijeru!