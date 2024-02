BILA ARISTOKRATKINJA, LUMPOVALA SA EJMI VAJNHAUS Nepoznati detalji iz života žene čuvenog producenta koja je TRAGIČNO SKONČALA

Supruga holivudskog producenta koja je skočila u smrt iz hotela u Los Anđelesu je britanska aristokratkinja, majka dvoje dece koja je nekada izlazila i provodila se sa Ejmi Vajnhaus. Izabel Tomas (39) pronađena je mrtva u ponedeljak uveče pored bazena hotela Angeleno.

Njen muž Bredli Tomas trenutno je u jeku promocije svog filma "Killers of the Flower Moon", nominovanog za Oskara. Par ima ćerke bliznakinje Popi i Grejs, a Tomas je takođe maćeha Tomasove starije dece Lusi i Čarlija.

Za uzrok smrti navedeno je samoubistvo od strane mrtvozornika okruga LA, navodeći višestruke traumatske povrede. Policija Los Anđelesa je rekla za DailyMail.com da je policija odmah reagovala na scenu o preminuloj ženi pronađenoj kod bazena.

foto: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Izabela Tomas, ćerka ser Henrija Lorensa, 7. baroneta od Laknaua i njegove bivše žene Penelope, uživala je u privilegovanom detinjstvu u kojem je pohađala privatnu školu kralja Edvarda i koledž Prior Park u Batu. Nastavila je da pohađa Univerzitet Oksford, gde je diplomirala biološke nauke.

Usledila je šarenolika, ali uspešna karijera, koja je uključivala obraćanje Tomasa UN i Svetskoj banci, kao i da to da ju je bivši britanski premijer Dejvid Kameron imenovao za savetnicu za tehnologiju.

Ona je takođe volela i da se provodi, a radila je i kao DJ, sudeći po fotografijama postavljenim na stari Fejsbuk profil na kojima se vidi kako uživa u noćnim izlascima na sjajnim događajima u Londonu.

Preselila se u Kaliforniju i nastavila svoj rad kao konsultant i producent, imenovana za člana Savetodavnog odbora UCLA Centra za pripovedače i naučnike.

foto: Jon Kopaloff / Getty images / Profimedia

Bila je DJ na mnogim važnim žurkama i lokacijam, uključujući Ibica Rocks, Grand Prix, i zvaničnu after-parti za dodelu Gremi nagrada, bila je dobro poznato lice na transatlantskoj društvenoj sceni, sa prijateljima uključujući muzičara Džejmsa Blejka i njegovu devojku voditeljku Džamilu Džamil.

Izabel je takođe fotografisana sa Ejmi Vajnhaus na humanitarnoj akciji 2010. u Kamdenu u Londonu, gde je pevačica živela.

Iza sebe nije ostavila poruku ni pismo, preneo je TMZ, ali policija nije javno potvrdila tu informaciju. Hotel Angeleno je odbio da komentariše kada je DailyMail.com kontaktirao telefonom u četvrtak.

Rođena u Kotsvoldsu kao Izabel Lorens, njen otac je bio ser Henri Lorens, sedmi baronet od Laknaua - viši fizičar u Opštoj bolnici Čeltenhem, koji je potom postao šef odeljenja za radioterapiju u Bristolskom onkološkom centru. Ser Henri i njena majka Penelope Nunan razveli su se 1993. nakon 14 godina braka. Odgajana je zajedno sa pet godina starijim bratom Kristoferom Kosmo Lorensom.

foto: Monica Schipper / Getty images / Profimedia

Izabel je išla u školu kralja Edvarda u Batu, a zatim je pohađala biološke nauke na Oksfordskom univerzitetu, studirala na koledžu Brasenose i diplomirala neuronauku i ponašanje životinja.

Nakon što je diplomirala, 2013. godine ju je imenovao Dejvid Kameron za člana savetodavnog odbora premijera Tech City. Stvorila je seriju muzičkih večeri pod nazivom Apocalipstick i počela je da nastupa kao DJ uživo.

Takođe je postala član Savetodavnog odbora UCLA Centra za pripovedače i naučnike. Nije poznato kako je upoznala Bredlija Tomasa, ali par se venčao 2018. i ima dvoje male dece. Slikani su zajedno tek 13. januara na BAFTA čajanki 2024. na Beverli Hilsu.

Tragične vesti odjeknule su svetom upravo sada kada se Bredlijev film kandiduje za najbolji film na dodeli Oskara, između ostalih nominacija. Izabela je takođe bila jedna od producenata iza drugih hit filmova, uključujući "There's Something About Mary" and "Dumb and Dumber".

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

