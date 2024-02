"GODINAMA SAM BILA PSIHIČKI LOŠE, NIKO NE BI REKAO DA SAM BILA DEPRESIVNA": Naša glumica iskreno o teškoj borbi sa OVOM BOLEŠĆU

Glumica Matea Milosavljević (34), najpoznatija je po ulozi Sofije Šubarević u seriji "Igra sudbine", ali o njenom privatnom životu se ne zna mnogo.

Ipak, Matea je jednom prilikom progovorila o nepoznatim detljima iz svog života i tada je otkrila da borila sa bulimijom.

"Trebalo mi je vremena da javno pričam o tome, ali mislim da je važno, to je bulimija. Ja sam se godinama borila sa tom psihičkom bolešću, skoro su mi rekli da je to psihička porodična bolest. Mislim da iako se podigla svest o mentalnom zdravlju malo se priča o anoreksiji i bulimiji, a one su jako važne jer mogu da imaju smrtonosni ishod. Za mene dok ne pokažem to neko svoje depresivno stanje niko ne bi rekao da sam depresivna jer ja kad izađem na ulicu, ja sam nasmejana. Sve moje boljke ostaju kod kuće ili na psihoterapiji. Niko nije dužan da trpi moja stanja, a mislim da je lepo videti srećne ljude", istakla je glumica.

Ona je priznala da je potražila stručnu pomoć kada je uvidela svoj problem.

"Sećam se da sam otišla kod psihijatra, on je imao neko ogledalo i kaže: "Ajde, stani sad ispred ogledala", ja sam stala, on mi je rekao da stavim ruke na kukove i gledaj se na ogledalo i samo ruke povuci ravno prema ogledalu da vidiš kolika si. E, sad osobe koje pate od bulimije u tom trenutku, moje ruke su išle šire od kukova, to je tad ta tvoja percepcija sebe. Uopšte ne vidiš sebe onakvog kakav jesi. Meni je ta vežba stvarno bila, kad sad videla svoje ruke, onda sam shvatila da treba da radim na tome", rekla je glumica za podkast "528fm".

(Kurir.rs/Blic/T.B.)

