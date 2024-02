STIŽE HLADAN TUŠ ZA SVE KOJI SU SE NADALI POMIRENJU HARIJA I VILIJAMA: Jedna informacija obrisala sve NADE da će dođi do MIRA

Susret vojvode od Saseksa, princa Harija (39) i njegovog brata Vilijama (41), princa od Velsa, nije planiran, piše Bi-Bi-Si. Čim se saznalo da će vojvoda od Saseksa stići u London da podrži svog oca, kralja Čarlsa III. (75), kome je nedavno dijagnostikovan rak i koji je u ponedeljak počeo da se leči, britanski mediji počeli su da spekulišu da bi braća mogla da se pomire.

Hari je stigao u London u utorak. Kada je stigao u Klarens Haus, gde mu sada živi otac, fotografisali su ga brojni fotografi. Hari je u London stigao sam, bez supruge Megan Markl i njihovo dvoje dece, Arčija i Lilibet.

foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Veruje se da su princ Hari i kralj Čarls III. nisu videli od Čarlsovog krunisanja, koje se održalo početkom maja 2023. godine.

- Ovo je dobro . rekao je izvor magazinu People.

- Nadam se da će Hari u jednom trenutku dovesti svoju decu u London. To bi bilo lepo - dodao je izvor.

Vojvoda od Saseksa je u svojim memoarima "Rezerva", koji su izašli u januaru 2022. godine, otkrio da nije u najboljim odnosima sa svojom porodicom, uključujući brata Vilijama.

Godinu dana nakon što je „Rezerva” izašla, ništa se na tom planu nije promenilo, tvrdi novinar i pisac Omid Skobi. Štaviše, Skobi, autor knjige „Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival“ tvrdi da su odnosi Harija i Vilijama sada toliko hladni da pokazuju ravnodušnost jedni prema drugima.

foto: Tolga AKMEN / AFP / Profimedia

Skobi je rekao da mu je izvor rekao da kraljevska porodica Harija smatra "obeglim" i da Vilijam deli to mišljenje. Tajms piše da su se Hari i Vilijam posvađali i pre nego što je Hari stupio u vezu sa američkom glumicom Megan Markl.

Braća, koja dele dobrotvornu organizaciju, nisu mogla da se slože o tome kako da spasu ugrožene životinje u Africi o kojima je brinula ta organizacija. Tajms je izvestio da je Vilijam mislio da bi fokus trebalo da bude na projektima i akcijama lokalne zajednice, dok je Hari imao tendenciju da bude intervencionista.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/A.G.)

