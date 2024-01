UDARAC ZA UDARCEM ZA HARIJA I MEGAN: U javnosti predstavljaju BAJKE, a zapravo se SVE RASPADA! Nema kraja krahovima

Izvršni direktor Archewell TV-a Benet Levin napustio je princa Harija i Megan Markl i njihovu produkcijsku kuću, čime se ukupan broj saradnika koji su im dali otkaze otkako su se venčali popeo na najmanje 17-oro njih.

Benet je otišao iz kompanije ranije ovog meseca, a taj potez se smatra ozbiljnim udarcem za Harija i Megan. On je to učinio nakon što ih je napustio i Oskarom nagrađeni producent Ben Brauning, koji je nadgledao njihovu hit dokumentarnu seriju "Harry & Meghan" i malo manje uspešnu "Live to Lead", ali je takođe dao otkaz prošle godine.

Veruje se da je Benet, koji se smatra mladom facom u industriji, najmanje 17. osoba koja je napustila Saseksove, a najmanje osmoro ih je otišlo otkako su se preselili u Kaliforniju. Njegov odlazak usledio je usred neizvesnosti oko njihovog ugovora s Netflixom vrednog 80 miliona funti, jedinog preostalog ugovora o strimingu koji im donosi poveću zaradu.

Megan je pre Božića rekla da ona i Hari imaju jako mnogo uzbudljivih stvari na listi za objavljivanje, obećavajući da će to biti projekti zbog kojih će se ljudi osećati dobro kad ih vide. Bilo je to nakon što je njihov šestodelni Netflixov dokumentarac dobio mešovite kritike i proglašen je plitkim pokušajem ulepšavanja njihovog javnog imidža, dok je još više napadao kraljevsku porodicu.

"Dokumentarac je više ličio na jednostranu promociju imidža Harija i Megan nego na uravnoteženo istraživanje njihovih života", bio je komentar jednog kritičara.

Benet je svoj odlazak iz Archewella potvrdio u poruci na društvenim mrežama.

"Srećan sam što mogu da podelim s vama da počinjem na novoj poziciji u Cinetic Media", napisao je na svom LinkedIn profilu i pohvalio se novim poslom u američkoj kompaniji za finansiranje i distribuciju filmova.

"Ovo je udarac za Archewell. U to nema sumnje", izjavio je njima blizak izvor za Daily Mail.

Benet je prethodno radio za Sony Pictures, a zatim za FilmNation Entertainment, gde je radio s Benom Brauningom, koji je takođe prešao u Archewell, ali je ipak kasnije dao otkaz. Page Six je izvestio i da su se Saseksovi razišli sa svojim talentovanom producentkinjom Nišikom Kamblom, koja je za njih radila nepune dve godine.

Sve to se događa usred glasina da Netflix možda neće obnoviti svoj ugovor s Archewellom. Priča se da striming gigant razmišlja o razlazu s Harijem i Megan nakon što je Spotify raskinuo njihov ugovor nakon samo jedne sezone Meganinog podkasta "Archetypes". Izvršni direktor Spotifyja i popularni podkaster Bil Sajmons čak je nakon toga par nazvao je*enim prevarantima.

Glasine o tome podstaklo je Harijevo i Meganino nedavno putovanje na Jamajku na premijeru filma "Bob Marli: Jedna ljubav", gde su se pojavili kao gosti Brajana Robinsa, šefa Netflixovog rivala Paramount Picturesa.

