PRINC HARI HITNO LETI U ENGLESKU NAKON STRAŠNE DIJAGNOZE KRALJA ČARLSA: Vojvoda od Saseksa na putu da se sretne s ocem

Vojvoda od Saseksa razgovarao je sa kraljem o dijagnozi raka i otputovaće u Veliku Britaniju da ga vidi narednih dana, rekao je izvor blizak Hariju.

Čarls je prošle nedelje napustio bolnicu posle operacije uvećane prostate. Ali tokom njegovog boravka „zapaženo je zasebno pitanje koje izaziva zabrinutost“.

foto: Geoff Robinson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Napravljeni su testovi kako bi se otkrio rak. Njegovoj deci i braći i sestrama je sve rečeno dok se kralj povlači sa kraljevskih dužnosti i počinje lečenje. Današnje saopštenje dolazi samo osam dana nakon što je pušten iz bolnice nakon "korektivne procedure" zbog uvećane prostate.

U saopštenju Bakingemska palata je rekla da je "zapaženo posebno pitanje" nakon što je prošlog meseca podvrgnut operaciji prostate. Kralj, 75, danas je započeo raspored redovnih tretmana i po savetu lekara odložio dužnosti na frontu.

foto: KarlLarsenPRphotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Naknadni dijagnostički testovi su identifikovali oblik raka - dodaje se u saopštenju palate.

- Njegovo Veličanstvo je danas započelo raspored redovnih tretmana, tokom kojih su ga lekari savetovali da odloži javne dužnosti.Tokom ovog perioda, Njegovo Veličanstvo će nastaviti da obavlja državne poslove i zvaničnu papirologiju kao i obično. Kralj je zahvalan svom medicinskom timu na njihovoj brzoj intervenciji, koja je bila moguća zahvaljujući njegovoj nedavnoj bolničkoj proceduri. On ostaje potpuno pozitivan u pogledu svog lečenja i raduje se povratku na punu javnu dužnost što je pre moguće. Njegovo Veličanstvo je odlučilo da podeli svoju dijagnozu kako bi sprečio spekulacije i u nadi da će to pomoći u razumevanju javnosti za sve one širom sveta koji su pogođeni rakom.

(Kurir.rs/TheSun/A.G.)

