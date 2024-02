"DUPLIRALA SAM KILAŽU ZBOG OZEMPIKA": Plus sajz manekenka otkrila JEZIVE NUSPOJAVE nakon uzimanja "popularnog" leka za mršavljenje

Remi Bader ima 27 godina, radi kao plus sajz model i kreator digitalnog sadržaja, nedavno je otkrila da joj je lekar prepisao "trendi lek" - koji je na kraju pogoršao njeno prejedanje. Kaže da je „dobila dvaput više kilograma“ nakon što je prestala da uzima čuveni „Ozempik“.

Remi je iskreno progovorila o svom dosadašnjem iskustvu sa „Ozempikom“ budući da je primetila da je ovaj lek postao „trendi droga“. Gostujući nedavno u podkastu „Not Skinny But Not Fat“ otkrila je voditeljki Amandi Hirš da je nervira što je lek postao toliko popularan pošto je njoj prethodno prepisan za „stvarne zdravstvene probleme“.

„Ozempik“ je lek na recept koji je odobrila američka Administracija za htranu i lekove (FDA) – dobija se injekcijom u butinu, stomak ili ruku – koji se obično koristi za smanjenje šećera u krvi kod ljudi sa dijabetesom tipa 2. Semaglutid stimuliše proizvodnju insulina i takođe cilja na delove mozga koji regulišu apetit, prema FDA.

Nedavno je „Ozempik“ postao „trendi lek“ zahvaljujući društvenim mrežama nakon što su korisnici TikToka spekulisali da su brojne poznate ličnosti uzimale ove lekove za mršavljenje, iako nemaju dijabetes ili kliničku gojaznost.

Remi je u podkastu ispričala da joj je lekar preporučio da proba „Ozempik“ 2020, ubrzo nakon što je dobio odobrenje od FDA, jer je ona imala preddijabetes, insulinsku rezostenciju i dobijala je na težini.

Međutim, rekla je da to nije bio najbolji tretman za nju jer je na kraju pogoršao njeno prejedanje, sa kojim se bori godinama. Objasnila je da, iako je uspela da smrša od ovog leka, kada je prestala da ga uzima, njeno prejedanje postalo je još izraženije.

„Rekli su da mi ovo treba. I imala sam pomešana osećanja“, kazala je Remi o trenutku kad joj je prepisan „Ozempik“. Nakon nekoliko meseci prestala je da ga uzima i počela da se oseća loše.

„Posetila sam doktora i on joj je rekao je razlog tome 100 posto to što sam koristila Ozempik. On me je naveo da mislim da nisam bila dugo gladna i izgubila sam malo na težini. Nisam želela da budem na leku dugoročno. Pretpostavila sam da ću, kada prestanem da ga pijem, ponovo morati da gladujem. I jesam, moja glad je postala mnogo gora. I za to krivim Ozempik.“

Remi je dodala da je „dobila dvaput više na težini“ nakon što je prestala da uzima lek i misli da bi ga zaista trebalo da ga piju samo oni koji imaju dijabetes.

Dr Kerolajn Apovijan, kodirektorka Centra za upravljanje težinom i velnes u Brigham and Women’s Hospital u Bostonu, upozorila je da upotreba ovih lekova isključivo za gubitak težine uzrokuje nestašicu leka za pacijenate s dijabetesom, a čiji su životi ugroženi bez njega.

Ozempik je „trenutno u nedostatku“, stoji na veb-stranici FDA, a „Novo Nordisk“, proizvođač leka, saopštio je da je nestašica uzrokovana nedavnim povećanjem potražnje, kao i problemima u lancu snabdevanja.

„Holivudski trend je zabrinjavajući“, rekla je nedavno dr Apovian za People. „Ne govorimo o zvezdama koje treba da izgube dva i po kilograma. Govorimo o ljudima koji umiru od gojaznosti i koji će umreti od debljine. Imamo lekove za spasavanje života… a ljudi kojima je lek zaista potreban ne mogu da ih nabave.“

(Kurir.rs/Nova/T.B.)

Bonus video:

