ZBOG KOMPLEKSA OD MEGA-USPEŠNIH SESTARA VREĐALA SRBIJU NAJSTRAŠNIJE: Čak ni SKANDAL joj nije pomogao da se probije u Holivudu FOTO

Čuvene Olsen bliznakinje prvi put su, nakon dužeg vremena, uslikane sa daleko manje uspešnom sestrom Elizabet, koja je u prošlosti bila poznata po oštrim rečima na račun Srba.

Sestre Olsen godinama se nisu mogle videti zajedno u javnosti, iako je poznato da su veoma bliske. Ovo se naročito odnosi na Ešli i Meri-Kejt, koje su se posvetile privatnim biznisima nakon više nego uspešne glumačke karijere.

Podsetimo, Meri-Kejt i Ešli Olsen bile su svojevremno najveće dečje zvezde, što ih je i dovelo do činjenice da ih je 2007. magazin "Forbes" uvrstio u najbogatije žene šoubiznisa sa bogatstvom procenjenim na 100 miliona dolara.

Fascinantan je podatak da su sa samo šest godina postale najmlađe producentkinje u istoriji Holovuda.

Firmu za produkciju filmova, serija, časopisa i video igara 'Dualstar Entertainment' osnovale su 1993. godine, a već četiri godine kasnije mogle su se pohvaliti titulama milionerki.

Danas poznate sestre imaju, ako je verovati Guglu, preko 500 miliona dolara na računu, međutim, daleko od toga da je uspeh svima zagarantovan u porodici Olsen.

Upravo njihova starija sestra Elizabet Olsen, sa kojom su uslikane prilikom izaska u grad, prema izveštajima ima oko 11 miliona dolara i to samo zahvaljujući jednoj ulozi po kojoj je prepoznatljiva - veštice Vande u Marvelovom ostvarenju "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Nažalost, nijedna njena druga uloga nije bila zapažena, ali je zato i te kako poznata po skandalima.

Tako je svojevremeno bila umešana u rasistički skandal. Ona je izvređala Rome koristeći pogrdne reči, a situacija je tim gora što je upravo njena najpoznatija i verovatno najveća uloga, lik Vande Maksimof, poreklom Romkinja, pa je to samo dolilo ulje na vatru.

Kako su, za razliku od njenih sestara, velike uloge često zaobilazile Elizabet, ona je neretko prihvatala sve što joj se nudilo, te nije imala problem ni da se skine do gole kože, te je zbog takvih scena veoma popularna i na stranicama "za odrasle".

S obzirom da je oduvek sebe uzdizala i predstavljala kao jednu od najboljih glumica, činjenica da jedva dobija uloge samo je pokazala da njen talenat ipak nije na nivou za koji tvrdi, a njena gluma veoma često je okarakterisana kao "osrednja".

Zapravo, iako ostvarenja u kojima igra i ono čega se dohvati u samom startu dožive veliki uspeh, već u sledećem trenutku završe na poslednjem mestu, kao što je to bio slučaj i sa njenom knjigom "Hattie Harmony: Opening Night", ali i sa njenim poslednjim ostvarenjem, drama seriji "Love And Death" koja je, istini za volju, visoko ocenjena od strane kritičara, no iako je u početku bila jedna od najgledanijih, sada se gotovo uopšte ne spominje.

Vređala Srbiju

Da ne zaboravimo i možda najveći skandal, kada je iznela niz netačnih tvrdnji na račun Srbije. Od komentara da su "Srbi užasno bučni", pa sve do "saveta" da "niko ne treba da ide u Srbiju", ali i da naša "zemlja postoji samo 13 godina", Elizabet Olsen pokazala je apsolutno nepoštovanje jedne zemlje i naroda.

Ona je u jednoj emisiji izjavila: "Zapravo tamo nema ničeg jedinstveno srpskog, jer su oni tek oko 13 godina svoja zemlja. Oni nemaju ništa svoje, samo uzimaju od onih koji su u nekom momentu zauzeli njihovu zemlju. Posebno je interesantno što tamo ništa nije njihovo, jer je zemlja nastala tek pre 13 godina, oni su kombinacija svih onih koji su vladali njihovom zemljom pre toga".

Inače, ona je u Srbiji provela četiri meseca tokom 2012. godine dok je snimala film "In Secret", a javnost o tome nije bila obaveštena, te su mnogi smatrali da je "imala komplekse što je niko nije prepoznao". Mnogi su je kritikovali i otišli toliko daleko da su pisali da je jedini način da Elizabet bude u žiži javnosti da "pljuje po zemlji o kojoj ništa ne zna".

Ipak, očigledno je da je glumica Elizabet Olsen zaboravila šta je pričala, jer je tada napisala nekoliko poruka na svom Twitter profilu iz koga se vidi da po čitav dan snima film u Beogradu i da joj se grad veoma sviđa.

Glumica se, kako se čini, i dalje trudi na sve načine da dospe na A-listu, ali sumnjamo da su skandali pravi način da to postigne.

