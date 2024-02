BLJEŠTAVO ODELO I CRVENI KLAVIR: Ašer podigao masu na Superboulu, na sceni mu se pridružila OVA POP IKONA (VIDEO)

Poluvreme Superboula je godinama već sinonim za veliki muzički spektakl. Na ovogodišnjem je nastupio pevač Ašer sa svojih nekoliko najvećih hitova.

Nastup je trajao 13 minuta, a uz njega se pojavilo i nekoliko gostiju.

Pevač je svoj nastup otvorio s pesmom "Caught Up", nakon čega je nastavio sa svojim najvećim hitovima.

Na pesmi "My Boo" mu se pridružila Ališa Kiz, koja je izvela i pesmu "If I Ain't Got You", a posebnu pažnju privukao je crveni klavir, kao i njena crvena haljina.

U jednom trenutku se Ašer na bini pojavio u blještavom autfitu. Američka kantautorka H.E.R. je na scenu u Las Vegasu došla sa svojom gitarom, još pevača i plesačima - na rolerima. Ašeru se pridružio i Will.I.Am iz "Black Eyed Peasa", te su izveli pesmu "OMG".

Ceo nastup završio je pesmom "Yeah", na kojoj su gostovali Lil Džon i Ludakris.

Uprkos glasinama, Džastin Biber nije bio Ašerov gost iako su ga fotografi snimili u Las Vegasu uoči Superboula.

Ašer je, kako javlja Page Six, ranije komunicirao s Biberom oko gostovanja, ali čini se kako je popularni pevač samo došao da uživa u utakmici. U publici je bila i Tejlor Svift, koja je došla da podrži Travisa Kelsija.

